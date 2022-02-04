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Vive Cake Boutique X 人氣LuLu豬 推出新春限定甜點

副刊版 2022/02/04

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虎年已到，農曆新年氣氛仍濃，城中名人熱捧蛋糕精品店Vive Cake Boutique推出的虎年限定甜點系列，會一直供應至2月28日，大家可以繼續慶祝。今次Vive邀得風靡全城的人氣LuLu豬（

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欄名 : 新鮮熱辣

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