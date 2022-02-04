在第二次世界大戰時，中國與美國是盟友，但戰後兩國關係緊張的時間居多，其原因多半涉及美國誤判中國的國情與意圖，到今天依然如此。回顧過去80年歷史，有助我們判斷未來形勢。

韓戰受挫 美忌華不敢引戰

在上世紀40年代末，美國政府對蔣介石政府其實非常不滿，毛澤東也多次向美國發出訊號，希望能與其建立友善關係，可惜美國戰後的主要戰略是反共，以致1949年後美國朝野不斷埋怨，為何會失去了中國；但當時美國軍力正盛，經過二戰的鍛練，軍隊戰力也超卓，並沒有把中國這麼一個又窮又落後的農業國家放在眼內。

殊不知毛澤東所建立的軍隊，雖然裝備欠缺，但卻有鋼鐵般的意志，在朝鮮戰爭中硬生生把美軍打回三八綫，把麥克阿瑟將軍以為2、3個月內便可戰勝的迷夢打碎。此戰使美國對中國大為忌憚，數十年來仍不再敢向中國挑動戰爭。

共同抗蘇 中美關係曾轉好

整個60、70年代，美國被越戰弄得焦頭爛額，再加上與蘇聯冷戰，戰略上要把中國拉過來抗衡蘇聯；剛好中國也視蘇聯為最大威脅，甚至判斷蘇聯一度想對中國發動核戰，所以推動了「深挖洞、廣積糧」運動，中美關係也因而轉好。

在70年代的前半，美國興起了中國熱，交流團此起彼伏，美國社會中不少人，尤其是反越戰的，很多都把仍在文革中的中國理想化為世外桃源、人類的希望，對於文革中人民所受之苦卻茫然無知；1979年，鄧小平已接了手清除文革的遺害，又開始推動改革開放政策，美國眼見中國的路向有益美國，又有助於制衡蘇聯，所以決定丟棄台灣，與中國建交。

8、90年代中美兩國都處於休養生息期，兩國關係亦較平穩，到了1991年蘇聯垮掉後，美國放眼世界已無敵手，而且得中國廉價勞工之助，美國經濟獲益匪淺，所以對中國雖有警戒之心，但關係未有破裂。

中國經濟奇迹 美政客注目

2001年是重要的轉折點，這時中國剛加入世貿組織，其實質GDP與1978年相比，已是後者的8.24倍，中國的經濟奇迹在沒有世貿組織之助前，早已耀眼登場。美國要維持自己霸權，最重要的不是看別的國家接受甚麼意識形態、實施甚麼制度，而是其國力能否構成威脅，中國當時經過20多年的高速增長，不可能不引起美國某些政客的注意。

若論中美經濟實力的對比，當時美國的GDP按市場滙率計算，仍是中國的7.9倍，所以美國一些政客認為，中國只是一個區域性的力量，美國向她打壓，中國也無力反抗；況且美國於1999年發射幾枚導彈，炸了中國駐南斯拉夫的大使館，中國也無可奈何，更使這幫人相信中國可欺。

美國對華政策在小布殊剛上任後，欲變未變，中國確要面對重大風險，戰爭不一定打響，但經濟發展卻有可能受壓制。不能不說中國國運亨通，2001年「911事件」發生後，美國忙着反恐，中國迅速加入反恐行列，美國也沒甚麼藉口對付中國。

這段反恐帶來的機遇，到了2008年差不多已消費殆盡，但美國此時出現金融海嘯，為中國帶來了新的安全期。在這一年，美國GDP與中國的比例已降至3.5倍，而且美國十分需要中國買其國債及繼續持有美元儲備，有求於中國，中美關係又能繼續維持表面上的風平浪靜多7、8年；但要注意的是，時任美國總統奧巴馬已着手建設跨太平洋夥伴關係協定（TPP），要把中國孤立在外。

特朗普遏華不成 疫下自損國力

但奧巴馬的大計，被接任的特朗普完全打破。2016年特朗普上台前，美國與中國GDP比例已繼續下降至1.68倍，中美實力差距迅速收窄，而且美國已高度倚賴與中國的貿易。特朗普本人並不一定仇視中國，但他的手下卻頗有反華人士，他們決定對華發起一連串的定點打擊，貿易戰、科技戰、宣傳戰、香港的顏色革命等，但沒有一項成功，反而自己通脹加劇，中國卻更增加自己科研的獨立性。

特朗普在任4年，並未能阻止中國的發展，到了新冠疫情爆發後，美國國力大損，至今90多萬人死亡，反觀中國不但幾乎絲毫無損，而且人民支持政府的程度大增，整體國民意志更堅定，更相信中國能成功繼續發展；2021年美國GDP只是中國的1.3倍，大約7、8年以內，中國便要超過美國了。

美科技人才優勢 勢將逆轉

美國雖然錯誤地以壓制中國為核心國策，拜登也犯上同樣錯誤，但美國已失去了阻止中國復興的機會了。究其原因，是美國浪費了太多資源干涉別國的發展，以致自己國內問題叢生、政府欠債纍纍、通脹高企；中國則無追求霸權，而是不斷集中資源追求發展，超越自己。

一個國家的發展，從來都是人的因素最重要，美國在1876年出現了第一所研究型大學約翰霍普金斯大學，其開始建立的科研體制，為美國帶來了百多年的領先科技與人才紅利；但未來情況漸會有變，只要看看跨國量度學能的PISA排名便知：中國在數學及科學上，15歲學生能力全球第一，美國則數學排37、科學排18，未來人才競爭勝負，已知過半矣。

▲ 美國浪費太多資源干涉別國，以致自己國內問題叢生、政府欠債纍纍、通脹高企；中國則無追求霸權，而是不斷集中資源追求發展，超越自己。圖為白宮。（新華社資料圖片）