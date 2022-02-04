速推預防性護理 促進全民健康

年伊始，Omicron變種病毒襲港，再度提醒我們預防疾病是維護個人健康以至醫療體系的關鍵。為迎戰第五波新冠疫情，香港已實行更嚴格的社交距離措施以至旅遊禁令；然而，本地醫療專家最推崇的預防方法，仍是促請市民立即接種疫苗。

港人近日蜂擁至接種中心，反映市民有見Omicron變種病毒來勢洶洶，加強預防措施，也證明市民是樂於採納專家意見，一旦了解到危機將至，也會為預防疾病出一分力，以保護自己以及身邊的人。

不管有沒有Omicron變種病毒，預防性護理均是基層醫療的重要基石，也是現屆政府優先的醫療政策目標。在現行3層的預防制度下，基層預防主要是進行健康教育，以及對整體健康情況進行基本評估；第二層及第三層預防則着重疾病早期偵測、管理以及尋求康復。

定期健康檢查 減疾病風險

定期健康檢查最能及早抑制疾病，甚至能在病徵浮現之前便防微杜漸；香港人口急速老化，更顯得加強預防性護理是當務之急，如此才能減輕偶發性和慢性疾病所造成的負擔和相關風險因素，以達到可持續的醫療體系。

可是，也許受「諱疾忌醫」的傳統文化、以及着重治療的醫療體系所影響，市民整體不太善於預防疾病。高血壓、糖尿病和高血脂是本港3大慢性病，團結香港基金早前與香港中文大學共同進行的調查顯示，近40%的18歲或以上受訪者從來沒有或只會不定期地就以上3種疾病進行檢查。

雖然年輕人一般被視為較少患上慢性病，但在過去20年，所有年齡組別的慢性病發病率均告上升，而這些疾病往往可以預防。根據政府數據，45至54歲的年齡組別在2000年僅15.8%患有慢性病，但到2021年數字已上漲至25.4%；至於較年長組別（65歲或以上），數字更由47.9%增至75%；調查結果亦發現，98%受訪者認同身體檢查有助及早發現和控制慢性病，可是只有約6成的人定期做檢查。

別對這些數字掉以輕心，那預示了危機將至；我們必須提醒市民為慢性病的危機作好準備，致力預防疾病，亦需提供誘因改變市民的習慣，才能夠減輕香港在慢性病方面愈發沉重的負擔。

團結香港基金去年12月發表了醫療政策研究報告《實施策略性採購促全民健康》，建議實施全新的「慢性疾病篩查券和管理計劃」，鼓勵45至54歲的香港市民接受免費的高血壓、糖尿病和高血脂篩查，並向私營界別採購相關服務。這可以作為示範，展示政府可如何更有效地分配資源，以滿足優先的醫療需求，亦能展示如何善用財政誘因，透過綜合篩查和健康管理，以及提供更多的醫療機構選擇，鼓勵市民注重和照顧自己的健康。

研究報告附帶的預算經濟影響分析顯示，單是透過這項計劃來推動市民篩查和管理糖尿病，便能在未來30年節省約125億港元的醫療開支，並能預防約47,000宗因糖尿病或早期糖尿病引起的早逝個案。

慢性病篩查券 創造3贏

此項計劃亦能促使全體市民參與預防性護理，從中創造3贏：政府能節省開支、公營部門和醫院的醫護人員能紓緩工作負荷、最重要的是促進全民健康。

不論要擊退新冠病毒，還是要減輕慢性病的重擔，香港都要提升市民預防疾病的意識。預防之道在於，我們要預測醫療需求，策略性地為新增需求調撥資源，並提供誘因鼓勵市民致力預防疾病，以杜絕醫療體系的任何缺口。就如世衞總幹事譚德塞於聖誕演說所言，要準備就緒並順利擊退疫症，前提還在於加強預防措施；這既是為個人健康，也是為本港醫療體系作出新年許願。

▲ 香港人口急速老化，更顯得加強預防性護理是當務之急，如此才能減輕偶發性和慢性疾病所造成的負擔和相關風險因素，以達可持續的醫療體系。（資料圖片）