增透明度加強教育 防數碼幣騙案

近年初創界的潮語如區塊鏈、ICO（首次代幣發行）、NFT（非同質化代幣），以及Metaverse（元宇宙），不只見於科技版，連港聞、娛樂、財經、國際版甚至電視劇都是常出現，拍買行屢有天價NFT成交、各

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