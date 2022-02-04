增透明度加強教育 防數碼幣騙案 行政人員版 2022/02/04 分享： 近年初創界的潮語如區塊鏈、ICO（首次代幣發行）、NFT（非同質化代幣），以及Metaverse（元宇宙），不只見於科技版，連港聞、娛樂、財經、國際版甚至電視劇都是常出現，拍買行屢有天價NFT成交、各 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 黃岳永 香港科技大學副教授兼高級顧問（創業） 欄名 : 創智箴言 最新專欄文章 更多 智能健康檢測儀 安坐家中就診 2022/01/31 智能健康檢測儀 安坐家中就診 NFT藝術品大熱 反映真實價值？ 2022/01/28 NFT藝術品大熱 反映真實價值？ NFT+元宇宙 創業模式新元素 2022/01/24 NFT+元宇宙 創業模式新元素 元宇宙中生存 成新世代必備技能 2022/01/21 元宇宙中生存 成新世代必備技能 打造互聯互通 助機械人有效協作 2022/01/17 打造互聯互通 助機械人有效協作 黑客 區塊鏈 元宇宙 NFT 數碼貨幣 倉鼠 洗黑錢 新經濟 股票