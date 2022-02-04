  • 13°C
香港時間 : 2022204日 (五) 03:05
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

增透明度加強教育 防數碼幣騙案

行政人員版 2022/02/04

分享：

近年初創界的潮語如區塊鏈、ICO（首次代幣發行）、NFT（非同質化代幣），以及Metaverse（元宇宙），不只見於科技版，連港聞、娛樂、財經、國際版甚至電視劇都是常出現，拍買行屢有天價NFT成交、各

...

撰文 : 黃岳永 香港科技大學副教授兼高級顧問（創業）

欄名 : 創智箴言

最新專欄文章 更多

智能健康檢測儀 安坐家中就診
2022/01/31
智能健康檢測儀 安坐家中就診
NFT藝術品大熱 反映真實價值？
2022/01/28
NFT藝術品大熱 反映真實價值？
NFT+元宇宙 創業模式新元素
2022/01/24
NFT+元宇宙 創業模式新元素
元宇宙中生存 成新世代必備技能
2022/01/21
元宇宙中生存 成新世代必備技能
打造互聯互通 助機械人有效協作
2022/01/17
打造互聯互通 助機械人有效協作
黑客 區塊鏈 元宇宙 NFT 數碼貨幣 倉鼠 洗黑錢 新經濟 股票

上一篇文章

疫情+春節欠人手 內地運費升

下一篇文章

英勞動力短缺 亞馬遜增1500學徒職位
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？