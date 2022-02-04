立會下周五前 全改Zoom開會

本港疫情有蔓延之勢，港府昨午突宣布擴大僱員在家工作安排，立法會亦當機立斷，臨急於昨晚宣布，跟從政府做法，下周五前的會議，全部改以Zoom進行。

換言之，連同今日的人力事務委員會特別會議，及下周的11個事

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