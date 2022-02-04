立會下周五前 全改Zoom開會 政治版 2022/02/04 分享： 本港疫情有蔓延之勢，港府昨午突宣布擴大僱員在家工作安排，立法會亦當機立斷，臨急於昨晚宣布，跟從政府做法，下周五前的會議，全部改以Zoom進行。 換言之，連同今日的人力事務委員會特別會議，及下周的11個事 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 吳爾文 欄名 : 政情動向 最新專欄文章 更多 形容新特首 唐英年「大包圍」 2022/01/31 形容新特首 唐英年「大包圍」 霍啟剛郭晶晶 炮製餃子解鄉愁？ 2022/01/29 霍啟剛郭晶晶 炮製餃子解鄉愁？ 洪門宴風波 蕭澤頤：與洪為民無私交 2022/01/28 洪門宴風波 蕭澤頤：與洪為民無私交 資審會開綠燈 1463人可投票選特首 2022/01/27 資審會開綠燈 1463人可投票選特首 除口罩解畫 林鄭：讓市民感受我情緒 2022/01/26 除口罩解畫 林鄭：讓市民感受我情緒 政治 立法會 疫情 疫苗 林鄭月娥 施政報告 在家工作 陳肇始 財政預算案 聶德權