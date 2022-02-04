港金融科技擁優勢 可攻灣區擴大應用 工商版 2022/02/04 分享： 對於香港較強勢的金融科技（FinTech）領域，數碼港行政總裁任景信亦有信心可於大灣區順利發展。他解釋，香港作為國際金融中心，擁有金融科技人才和普及教育知識，有機會與各大灣區城市合作，擴大應用。 展望數 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 相關文章 數碼港CEO：創科新格局 關鍵在內銷 今日 數碼港CEO：創科新格局 關鍵在內銷 助灣區企業走出去 共拓海外業務 今日 助灣區企業走出去 共拓海外業務 發展元宇宙NFT 須重視實際應用 今日 發展元宇宙NFT 須重視實際應用 你可能感興趣 數碼港CEO：創科新格局 關鍵在內銷 今日 01:00 數碼港CEO：創科新格局 關鍵在內銷 助灣區企業走出去 共拓海外業務 今日 01:00 助灣區企業走出去 共拓海外業務 發展元宇宙NFT 須重視實際應用 今日 01:00 發展元宇宙NFT 須重視實際應用 人物專訪 香港數碼港管理有限公司 Fintech 創新科技及應用 大灣區 人民幣