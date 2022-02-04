港金融科技擁優勢 可攻灣區擴大應用

對於香港較強勢的金融科技（FinTech）領域，數碼港行政總裁任景信亦有信心可於大灣區順利發展。他解釋，香港作為國際金融中心，擁有金融科技人才和普及教育知識，有機會與各大灣區城市合作，擴大應用。

展望數

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