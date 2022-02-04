助灣區企業走出去 共拓海外業務 工商版 2022/02/04 分享： 有意見指推動香港與深圳等大灣區市場，加強在創新與科技範疇合作，將有助本港創科產業發揮優勢並尋覓新機遇。 「如果直接競爭 可能鬥不過」 不過，數碼港行政總裁任景信提醒，內地早已有不少具實力的科技企業或需要利 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 相關文章 數碼港CEO：創科新格局 關鍵在內銷 今日 數碼港CEO：創科新格局 關鍵在內銷 港金融科技擁優勢 可攻灣區擴大應用 今日 港金融科技擁優勢 可攻灣區擴大應用 發展元宇宙NFT 須重視實際應用 今日 發展元宇宙NFT 須重視實際應用 你可能感興趣 數碼港CEO：創科新格局 關鍵在內銷 今日 01:00 數碼港CEO：創科新格局 關鍵在內銷 港金融科技擁優勢 可攻灣區擴大應用 今日 01:00 港金融科技擁優勢 可攻灣區擴大應用 發展元宇宙NFT 須重視實際應用 今日 01:00 發展元宇宙NFT 須重視實際應用 人物專訪 大灣區 香港數碼港管理有限公司 創新科技及應用 騰訊控股（00700） 阿里巴巴－SW（09988）