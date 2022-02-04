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助灣區企業走出去 共拓海外業務

工商版 2022/02/04

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有意見指推動香港與深圳等大灣區市場，加強在創新與科技範疇合作，將有助本港創科產業發揮優勢並尋覓新機遇。

「如果直接競爭 可能鬥不過」

不過，數碼港行政總裁任景信提醒，內地早已有不少具實力的科技企業或需要利

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