發展元宇宙NFT 須重視實際應用 工商版 2022/02/04 分享： 隨着大眾的娛樂喜好持續邁向數碼化，數碼港行政總裁任景信看好數碼娛樂範疇的發展潛力，包括影音串流平台、元宇宙及區塊鏈遊戲，以至NFT（即Non-Fungible Token，非同質化代幣）等，將成數碼娛 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 相關文章 數碼港CEO：創科新格局 關鍵在內銷 今日 數碼港CEO：創科新格局 關鍵在內銷 港金融科技擁優勢 可攻灣區擴大應用 今日 港金融科技擁優勢 可攻灣區擴大應用 助灣區企業走出去 共拓海外業務 今日 助灣區企業走出去 共拓海外業務 你可能感興趣 數碼港CEO：創科新格局 關鍵在內銷 今日 01:00 數碼港CEO：創科新格局 關鍵在內銷 港金融科技擁優勢 可攻灣區擴大應用 今日 01:00 港金融科技擁優勢 可攻灣區擴大應用 助灣區企業走出去 共拓海外業務 今日 01:00 助灣區企業走出去 共拓海外業務 人物專訪 香港數碼港管理有限公司 創新科技及應用 NFT 元宇宙 美元