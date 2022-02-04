發展元宇宙NFT 須重視實際應用

隨着大眾的娛樂喜好持續邁向數碼化，數碼港行政總裁任景信看好數碼娛樂範疇的發展潛力，包括影音串流平台、元宇宙及區塊鏈遊戲，以至NFT（即Non-Fungible Token，非同質化代幣）等，將成數碼娛

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