數碼港行政總裁任景信接受本報獨家專訪時表示，香港創科發展在疫情下未有停步，不少傳統行業亦正加速轉型及調整方向，陸續掌握發展新格局。

他指出：「現時定立新格局的關鍵，在於建立內銷為主導，加上《區域全面經濟

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