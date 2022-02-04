數碼港CEO：創科新格局 關鍵在內銷 發展區域經濟 藉人才庫發揮港潛力 工商版 2022/02/04 分享： 數碼港行政總裁任景信接受本報獨家專訪時表示，香港創科發展在疫情下未有停步，不少傳統行業亦正加速轉型及調整方向，陸續掌握發展新格局。 他指出：「現時定立新格局的關鍵，在於建立內銷為主導，加上《區域全面經濟 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 相關文章 港金融科技擁優勢 可攻灣區擴大應用 今日 港金融科技擁優勢 可攻灣區擴大應用 助灣區企業走出去 共拓海外業務 今日 助灣區企業走出去 共拓海外業務 發展元宇宙NFT 須重視實際應用 今日 發展元宇宙NFT 須重視實際應用 你可能感興趣 港金融科技擁優勢 可攻灣區擴大應用 今日 01:00 港金融科技擁優勢 可攻灣區擴大應用 助灣區企業走出去 共拓海外業務 今日 01:00 助灣區企業走出去 共拓海外業務 發展元宇宙NFT 須重視實際應用 今日 01:00 發展元宇宙NFT 須重視實際應用 人物專訪 香港數碼港管理有限公司 創新科技及應用 人工智能 RCEP 商業營銷