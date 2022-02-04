Meta社交平台 增3D虛擬化身 行政人員版 2022/02/04 分享： Meta宣布，將為旗下社交平台Instagram及Facebook等程式，加入3D虛擬化身。美國、加拿大和墨西哥的用戶可率先應用。用戶可能透過貼紙、動態貼文、Facebook頭像和Quest VR虛擬 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 全電動小型客機 未來數周將起飛 今日 全電動小型客機 未來數周將起飛 壽司郎母企夥美公司 研細胞培植拖羅肉 2022/01/31 壽司郎母企夥美公司 研細胞培植拖羅肉 蘋果測試新功能 允戴口罩用Face ID 2022/01/31 蘋果測試新功能 允戴口罩用Face ID 全球PS5用戶 遊戲圖像可傳手機 2022/01/28 全球PS5用戶 遊戲圖像可傳手機 Apple傳允iPhone 直接接受信用卡付款 2022/01/28 Apple傳允iPhone 直接接受信用卡付款 社交平台 Facebook Instagram 3D Meta