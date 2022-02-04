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Meta社交平台 增3D虛擬化身

行政人員版 2022/02/04

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Meta宣布，將為旗下社交平台Instagram及Facebook等程式，加入3D虛擬化身。美國、加拿大和墨西哥的用戶可率先應用。用戶可能透過貼紙、動態貼文、Facebook頭像和Quest VR虛擬

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欄名 : 科技新知

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