新地商場情人節甜蜜打卡 消費換禮品優惠

情人節好快就到，黛安知道，新地旗下多個商場都打造咗甜蜜溫馨嘅場景畀大家去打卡，仲貼心推出情人節禮品換領和優惠，等大家可以甜甜蜜蜜過節！

公關姊妹話，北角匯邀請咗曾經同多個國際品牌合作嘅當代手工花藝師Sean，開設「甜蜜遇‧花‧緣」主題藝廊，6大「緣」景代表6個唔同嘅愛情階段，為有情人送上祝福；PopWalk天晉滙就同台灣人氣文青插畫家WHOSMiNG合作，打造「PopWalk×WHOSMiNG旨在一喜」，體驗日式風情。

此外，The Point會員憑指定消費及積分，可以喺新地旗下多個商場換領情人節禮品和優惠，其中北角匯可換領情人節「七色滿天星女王花束」和「玫瑰永生花」等；東港城可換領指定禮品，如Yves Rocher France升級版木莓亮澤髮醋等；將軍澳中心推出「新春有賞」和「黃金豐收消費賞」，即日起以電子貨幣消費累積滿指定金額，即有機會獲$3,000獎賞；Mikiki、卓爾廣場、錦薈坊、寶怡商場和珀御坊，亦安排貼心情人節禮品換領，包括Royal Delights情人節朱古力禮盒等，送禮又多個選擇。

本文轉載自《晴報》

▲ 北角匯

▲ 玫瑰永生花