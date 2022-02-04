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好過自己創業

行政人員版 04:00 2022/02/04

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英國維珍集團創辦人Richard Branson一直很重視員工，認為只要企業照顧員工，員工便會照顧企業，主張員工比顧客重要。對於培訓員工，他說︰「栽培員工，讓他們強大到足以離開；對他們好，好到讓他們想要留下。」

我們集團是由26家中小微企組成，我對每一位合夥人都抱着同樣的宗旨，培養他們成為獨當一面的企業領導人，讓他們強大到足以脫離集團獨立生存，我也努力對他們更好，好到讓他們想要留下。我非常感恩，一些很成功的子公司，仍願意留下來跟我們一起打拼。

對於子公司負責人，我一直抱着希望他們比自己創業更好的宗旨行事。對他們好，其中一項很重要的就是報酬制度。我們很重視報酬制度的合理性和公平性，所以子公司負責人和員工分享了絕大部分他們的勞動成果。相信子公司負責人都認為在我們的生態系統下，獲得了相稱而合理的報酬。

除了報酬制度，我還給予他們尊重、信任和自由度。創業的人，尤其是在創意行業創業的人，都不是純粹追求金錢回報。他們追求自由，往往比金錢回報更重要。因此，如果子公司負責人沒有問我意見的話，我通常不會說三道四；即使問我意見，也不會有壓力要跟從，我還會給予鼓勵和讚賞，讓他們成為更好的自己。

（本欄逢周五刊登）

本文轉載自《晴報

撰文 : 曾錦強 廣告企管人

欄名 : 人間有晴

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