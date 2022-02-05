當年新盤力銷鐵路優勢 吸引國內客

【2010年樓市知多D】發展商為求宣傳旗下新盤，可謂「出盡法寶」，當中名城因鄰近港鐵大圍站，便於往返內地，發展商長實便於北京、上海及廣州進行路演宣傳，更於示位設立「投資移民專櫃」，專門接待內地客。發展

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