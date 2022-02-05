天水圍栢慧豪廷 約50伙放盤 2房最平$610萬起 置業家居 2022/02/05 分享： 【白金虎屋苑最新二手市況】天水圍栢慧豪廷近期交投疏落，今年1月截至27日仍未錄得買賣，去年12月亦只有2宗。區內代理指，現時業主叫價態度強硬，議幅不多，入場單位為一間凶宅上層、且外望輕鐵天榮站上蓋地盤 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 封面故事 相關文章 庚寅白金虎年入伙屋苑 時隔12年 身價升值多少？ 今日 庚寅白金虎年入伙屋苑 時隔12年 身價升值多少？ 當年新盤力銷鐵路優勢 吸引國內客 今日 當年新盤力銷鐵路優勢 吸引國內客 元朗YOHO MIDTOWN 新盤搶客 上月僅錄3宗成交 今日 元朗YOHO MIDTOWN 新盤搶客 上月僅錄3宗成交 元朗翹翠峰 連錄2宗低價成交 平均呎價約$1.17萬 今日 元朗翹翠峰 連錄2宗低價成交 平均呎價約$1.17萬 荃灣縉庭山 上月僅錄1宗成交 3房$1,145萬沽出 今日 荃灣縉庭山 上月僅錄1宗成交 3房$1,145萬沽出 你可能感興趣 庚寅白金虎年入伙屋苑 時隔12年 身價升值多少？ 今日 01:00 庚寅白金虎年入伙屋苑 時隔12年 身價升值多少？ 當年新盤力銷鐵路優勢 吸引國內客 今日 01:00 當年新盤力銷鐵路優勢 吸引國內客 元朗YOHO MIDTOWN 新盤搶客 上月僅錄3宗成交 今日 01:00 元朗YOHO MIDTOWN 新盤搶客 上月僅錄3宗成交 最新專欄文章 更多 庚寅白金虎年入伙屋苑 時隔12年 身價升值多少？ 今日 庚寅白金虎年入伙屋苑 時隔12年 身價升值多少？ 鴨脷洲南灣 逾150伙放盤 1房叫價$995萬起 今日 鴨脷洲南灣 逾150伙放盤 1房叫價$995萬起 新蒲崗譽‧港灣 業主議幅僅3% 2房逾千萬起 今日 新蒲崗譽‧港灣 業主議幅僅3% 2房逾千萬起 荃灣縉庭山 上月僅錄1宗成交 3房$1,145萬沽出 今日 荃灣縉庭山 上月僅錄1宗成交 3房$1,145萬沽出 元朗翹翠峰 連錄2宗低價成交 平均呎價約$1.17萬 今日 元朗翹翠峰 連錄2宗低價成交 平均呎價約$1.17萬 中原地產 放盤 二手市場 栢慧豪廷