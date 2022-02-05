天水圍栢慧豪廷 約50伙放盤 2房最平$610萬起

【白金虎屋苑最新二手市況】天水圍栢慧豪廷近期交投疏落，今年1月截至27日仍未錄得買賣，去年12月亦只有2宗。區內代理指，現時業主叫價態度強硬，議幅不多，入場單位為一間凶宅上層、且外望輕鐵天榮站上蓋地盤

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