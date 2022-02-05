元朗YOHO MIDTOWN 新盤搶客 上月僅錄3宗成交

【白金虎屋苑最新二手市況】元朗新盤The YOHO Hub開售，搶去區內不少購買力，當中YOHO MIDTOWN於今年1月截至27日錄3宗成交，而造價亦有所受壓。

利嘉閣地產高級分區董事黃永全表示，元朗

...