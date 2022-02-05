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元朗翹翠峰 連錄2宗低價成交 平均呎價約$1.17萬

置業家居 2022/02/05

分享：

【白金虎屋苑最新二手市況】元朗翹翠峰交投向來疏落，1月截至27日錄2宗成交，平均呎價約$11,733，部分單位造價已較去年8月稍為回落3%至4%左右。

中原地產副區域營業經理王勤學表示，翹翠峰1月暫錄2

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欄名 : 封面故事

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