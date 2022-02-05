荃灣縉庭山 上月僅錄1宗成交 3房$1,145萬沽出

【白金虎屋苑最新二手市況】荃灣縉庭山現時睇樓量及成交量均出現下跌，主要乃疫情再襲，加上業主不肯落價所致，1月僅錄1宗成交。

中原地產高級資深客戶經理李卓衡表示，疫情再現且農曆新年將近，令縉庭山的睇樓量及

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