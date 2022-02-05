新蒲崗譽‧港灣 業主議幅僅3% 2房逾千萬起

【白金虎屋苑最新二手市況】新蒲崗譽‧港灣近年造價及呎價升勢強勁，當中2房戶造價更由去年8月起升至過千萬水平，令屋苑現時交投有所放緩，並改以換樓客及3房以上大戶作主導。

中原地產高級分行經理陳晉立表示，譽

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