新蒲崗譽‧港灣 業主議幅僅3% 2房逾千萬起 置業家居 2022/02/05 分享： 【白金虎屋苑最新二手市況】新蒲崗譽‧港灣近年造價及呎價升勢強勁，當中2房戶造價更由去年8月起升至過千萬水平，令屋苑現時交投有所放緩，並改以換樓客及3房以上大戶作主導。 中原地產高級分行經理陳晉立表示，譽 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 封面故事 相關文章 庚寅白金虎年入伙屋苑 時隔12年 身價升值多少？ 今日 庚寅白金虎年入伙屋苑 時隔12年 身價升值多少？ 當年新盤力銷鐵路優勢 吸引國內客 今日 當年新盤力銷鐵路優勢 吸引國內客 天水圍栢慧豪廷 約50伙放盤 2房最平$610萬起 今日 天水圍栢慧豪廷 約50伙放盤 2房最平$610萬起 元朗YOHO MIDTOWN 新盤搶客 上月僅錄3宗成交 今日 元朗YOHO MIDTOWN 新盤搶客 上月僅錄3宗成交 元朗翹翠峰 連錄2宗低價成交 平均呎價約$1.17萬 今日 元朗翹翠峰 連錄2宗低價成交 平均呎價約$1.17萬 你可能感興趣 庚寅白金虎年入伙屋苑 時隔12年 身價升值多少？ 今日 01:00 庚寅白金虎年入伙屋苑 時隔12年 身價升值多少？ 當年新盤力銷鐵路優勢 吸引國內客 今日 01:00 當年新盤力銷鐵路優勢 吸引國內客 天水圍栢慧豪廷 約50伙放盤 2房最平$610萬起 今日 01:00 天水圍栢慧豪廷 約50伙放盤 2房最平$610萬起 最新專欄文章 更多 庚寅白金虎年入伙屋苑 時隔12年 身價升值多少？ 今日 庚寅白金虎年入伙屋苑 時隔12年 身價升值多少？ 鴨脷洲南灣 逾150伙放盤 1房叫價$995萬起 今日 鴨脷洲南灣 逾150伙放盤 1房叫價$995萬起 荃灣縉庭山 上月僅錄1宗成交 3房$1,145萬沽出 今日 荃灣縉庭山 上月僅錄1宗成交 3房$1,145萬沽出 元朗翹翠峰 連錄2宗低價成交 平均呎價約$1.17萬 今日 元朗翹翠峰 連錄2宗低價成交 平均呎價約$1.17萬 元朗YOHO MIDTOWN 新盤搶客 上月僅錄3宗成交 今日 元朗YOHO MIDTOWN 新盤搶客 上月僅錄3宗成交 中原地產 放盤 銀行 二手市場 譽‧港灣