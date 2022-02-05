鴨脷洲南灣 逾150伙放盤 1房叫價$995萬起

【白金虎屋苑最新二手市況】鴨脷洲南灣買賣交投向來疏落，1月截至27日僅錄3宗買賣，包括1間低層連平台特色戶，最新有約156個放盤，1房戶叫價由$995萬起。

中原地產高級分區營業董事高鵬表示，南灣於1月

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