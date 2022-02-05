庚寅白金虎年入伙屋苑 時隔12年 身價升值多少？

踏入2022虎年，單計上半年已有約30個屋苑入伙，涉及單位1.3萬伙。回顧對上一個虎年2010年，全年亦有34個住宅項目入伙，包括大圍名城首兩期、將軍澳日出康城2A期領都等。12年後，不少屋苑的呎價升

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