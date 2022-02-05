庚寅白金虎年入伙屋苑 時隔12年 身價升值多少？ 置業家居 2022/02/05 分享： 踏入2022虎年，單計上半年已有約30個屋苑入伙，涉及單位1.3萬伙。回顧對上一個虎年2010年，全年亦有34個住宅項目入伙，包括大圍名城首兩期、將軍澳日出康城2A期領都等。12年後，不少屋苑的呎價升 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 封面故事 相關文章 當年新盤力銷鐵路優勢 吸引國內客 今日 當年新盤力銷鐵路優勢 吸引國內客 天水圍栢慧豪廷 約50伙放盤 2房最平$610萬起 今日 天水圍栢慧豪廷 約50伙放盤 2房最平$610萬起 元朗YOHO MIDTOWN 新盤搶客 上月僅錄3宗成交 今日 元朗YOHO MIDTOWN 新盤搶客 上月僅錄3宗成交 元朗翹翠峰 連錄2宗低價成交 平均呎價約$1.17萬 今日 元朗翹翠峰 連錄2宗低價成交 平均呎價約$1.17萬 荃灣縉庭山 上月僅錄1宗成交 3房$1,145萬沽出 今日 荃灣縉庭山 上月僅錄1宗成交 3房$1,145萬沽出 你可能感興趣 當年新盤力銷鐵路優勢 吸引國內客 今日 01:00 當年新盤力銷鐵路優勢 吸引國內客 天水圍栢慧豪廷 約50伙放盤 2房最平$610萬起 今日 01:00 天水圍栢慧豪廷 約50伙放盤 2房最平$610萬起 元朗YOHO MIDTOWN 新盤搶客 上月僅錄3宗成交 今日 01:00 元朗YOHO MIDTOWN 新盤搶客 上月僅錄3宗成交 最新專欄文章 更多 鴨脷洲南灣 逾150伙放盤 1房叫價$995萬起 今日 鴨脷洲南灣 逾150伙放盤 1房叫價$995萬起 新蒲崗譽‧港灣 業主議幅僅3% 2房逾千萬起 今日 新蒲崗譽‧港灣 業主議幅僅3% 2房逾千萬起 荃灣縉庭山 上月僅錄1宗成交 3房$1,145萬沽出 今日 荃灣縉庭山 上月僅錄1宗成交 3房$1,145萬沽出 元朗翹翠峰 連錄2宗低價成交 平均呎價約$1.17萬 今日 元朗翹翠峰 連錄2宗低價成交 平均呎價約$1.17萬 元朗YOHO MIDTOWN 新盤搶客 上月僅錄3宗成交 今日 元朗YOHO MIDTOWN 新盤搶客 上月僅錄3宗成交 中原地產 二手市場