恒地THE HOLBORN初二沽1伙 買家獲$12,888大利是 置業家居 2022/02/05 分享： 恒基物業代理有限公司營業(二)部總經理韓家輝表示，(二)部虎年首個項目為旺角深旺道5號新盤，屬於利奧坊系列第4個項目，涉及逾600伙，預計於今年季推出市場；下半年焦點將集中在啟德跑道區共4個合作項目。 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 新盤速遞 最新專欄文章 更多 嘉華嘉峯匯4幢洋房 擬農曆新年後推出 今日 嘉華嘉峯匯4幢洋房 擬農曆新年後推出 長沙灣映築次輪推售68伙 兩輪累售204伙 2022/01/29 長沙灣映築次輪推售68伙 兩輪累售204伙 西南九龍維港滙推新春優惠 首20名買家獲$3.8萬大利市 2022/01/29 西南九龍維港滙推新春優惠 首20名買家獲$3.8萬大利市 香港仔及鴨脷洲揚海 123伙即日開賣 2個特色戶下周一招標 2022/01/22 香港仔及鴨脷洲揚海 123伙即日開賣 2個特色戶下周一招標 長沙灣映築 今日推138伙 超額認購21.9倍 2022/01/22 長沙灣映築 今日推138伙 超額認購21.9倍 THE HOLBORN 映築 嘉峯匯 嘉華 恒基 一手市場