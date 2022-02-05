嘉華嘉峯匯4幢洋房 擬農曆新年後推出

嘉華國際營業及市場策劃總監（香港地產）温偉明表示，啟德嘉峯匯4幢洋房，部署農曆新年後推售，洋房面積由3,183至3,220平方呎；全新盤方面，嘉華旗下多個合作項目將會列隊推出市場，涉及逾8,000伙單

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