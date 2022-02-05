嘉華嘉峯匯4幢洋房 擬農曆新年後推出 置業家居 2022/02/05 分享： 嘉華國際營業及市場策劃總監（香港地產）温偉明表示，啟德嘉峯匯4幢洋房，部署農曆新年後推售，洋房面積由3,183至3,220平方呎；全新盤方面，嘉華旗下多個合作項目將會列隊推出市場，涉及逾8,000伙單 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 新盤速遞 最新專欄文章 更多 恒地THE HOLBORN初二沽1伙 買家獲$12,888大利是 今日 恒地THE HOLBORN初二沽1伙 買家獲$12,888大利是 長沙灣映築次輪推售68伙 兩輪累售204伙 2022/01/29 長沙灣映築次輪推售68伙 兩輪累售204伙 西南九龍維港滙推新春優惠 首20名買家獲$3.8萬大利市 2022/01/29 西南九龍維港滙推新春優惠 首20名買家獲$3.8萬大利市 香港仔及鴨脷洲揚海 123伙即日開賣 2個特色戶下周一招標 2022/01/22 香港仔及鴨脷洲揚海 123伙即日開賣 2個特色戶下周一招標 長沙灣映築 今日推138伙 超額認購21.9倍 2022/01/22 長沙灣映築 今日推138伙 超額認購21.9倍 THE HOLBORN 映築 嘉峯匯 嘉華 恒基 一手市場