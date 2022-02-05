SEA TO SKY 180伙放租 2房$1.6萬起 置業家居 2022/02/05 分享： 日出康城分13期發展，最近輪到日出康城第8期SEA TO SKY收樓入伙。SEA TO SKY現時約有180個租盤，2房月租由$1.6萬起。 SEA TO SKY由入伙至今暫錄36宗租務成交，包括2座中 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 樓市熱話 最新專欄文章 更多 收樓質素佳 惟燈槽設計易藏塵【獲87分】 今日 收樓質素佳 惟燈槽設計易藏塵【獲87分】 SEA TO SKY景觀開揚 今日 SEA TO SKY景觀開揚 疫情反覆 擱置入市 屋苑紛現「租多過買」 2022/01/29 疫情反覆 擱置入市 屋苑紛現「租多過買」 嘉峯匯鄰近港鐵站 131個租盤 開放式$1.35萬起 2022/01/22 嘉峯匯鄰近港鐵站 131個租盤 開放式$1.35萬起 整體質素理想 惟工作間問題較多需執修【獲91分】 2022/01/22 整體質素理想 惟工作間問題較多需執修【獲91分】 SEA TO SKY 日出康城 將軍澳