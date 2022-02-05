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SEA TO SKY 180伙放租 2房$1.6萬起

置業家居 2022/02/05

分享：

日出康城分13期發展，最近輪到日出康城第8期SEA TO SKY收樓入伙。SEA TO SKY現時約有180個租盤，2房月租由$1.6萬起。

SEA TO SKY由入伙至今暫錄36宗租務成交，包括2座中

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欄名 : 樓市熱話

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