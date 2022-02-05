  • 14°C
香港時間 : 2022205日 (六) 01:48
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

環保社企V Cycle膠樽回收再造 「良善循環」助弱勢

置業家居 2022/02/05

分享：

創業路上必經波折，環保社企V Cycle創辦人及行政總裁史濟民（Eric）在人生低谷時遇上恩師，啟發創業念頭以回饋社會。除了將廢棄膠樽回收再造，變成不同再生產品之外，更以合理薪資聘拾荒老人參與工作，以

...

欄名 : 地區‧人‧情

最新專欄文章 更多

余中哲：壬寅虎年「從勢格」 小市民宜靜不宜動
2022/01/29
余中哲：壬寅虎年「從勢格」 小市民宜靜不宜動
復古選物店舊蹓蹓966 Time Traveller 本地手作 傳承舊式工藝文化
2022/01/22
復古選物店舊蹓蹓966 Time Traveller 本地手作 傳承舊式工藝文化
前主播金盈創香薰蠟燭品牌 藉香味為港人減壓
2022/01/15
前主播金盈創香薰蠟燭品牌 藉香味為港人減壓
品酒達人轉研茶藝 開Fine Dining餐廳 靚茶配佳餚 打造名人飯堂
2021/12/31
品酒達人轉研茶藝 開Fine Dining餐廳 靚茶配佳餚 打造名人飯堂
加國移民顧問：救生艇計劃助港人移居 素里市發展潛力大
2021/12/18
加國移民顧問：救生艇計劃助港人移居 素里市發展潛力大
ESG 弱勢社群 可持續發展 廢物管理 創業

上一篇文章

收樓質素佳 惟燈槽設計易藏塵【獲87分】

下一篇文章

海之戀坐擁海景 交通購物便 1房叫價$880萬起
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？