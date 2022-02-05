環保社企V Cycle膠樽回收再造 「良善循環」助弱勢

創業路上必經波折，環保社企V Cycle創辦人及行政總裁史濟民（Eric）在人生低谷時遇上恩師，啟發創業念頭以回饋社會。除了將廢棄膠樽回收再造，變成不同再生產品之外，更以合理薪資聘拾荒老人參與工作，以

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