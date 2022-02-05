環保社企V Cycle膠樽回收再造 「良善循環」助弱勢 置業家居 2022/02/05 分享： 創業路上必經波折，環保社企V Cycle創辦人及行政總裁史濟民（Eric）在人生低谷時遇上恩師，啟發創業念頭以回饋社會。除了將廢棄膠樽回收再造，變成不同再生產品之外，更以合理薪資聘拾荒老人參與工作，以 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 地區‧人‧情 最新專欄文章 更多 余中哲：壬寅虎年「從勢格」 小市民宜靜不宜動 2022/01/29 余中哲：壬寅虎年「從勢格」 小市民宜靜不宜動 復古選物店舊蹓蹓966 Time Traveller 本地手作 傳承舊式工藝文化 2022/01/22 復古選物店舊蹓蹓966 Time Traveller 本地手作 傳承舊式工藝文化 前主播金盈創香薰蠟燭品牌 藉香味為港人減壓 2022/01/15 前主播金盈創香薰蠟燭品牌 藉香味為港人減壓 品酒達人轉研茶藝 開Fine Dining餐廳 靚茶配佳餚 打造名人飯堂 2021/12/31 品酒達人轉研茶藝 開Fine Dining餐廳 靚茶配佳餚 打造名人飯堂 加國移民顧問：救生艇計劃助港人移居 素里市發展潛力大 2021/12/18 加國移民顧問：救生艇計劃助港人移居 素里市發展潛力大 ESG 弱勢社群 可持續發展 廢物管理 創業