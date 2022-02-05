景觀：3期位處後排 海景稍受阻擋

海之戀發展項目分兩期，第3期海之戀主要為後期住宅，故海景較第3A期遜色。海之戀主要景觀為樓景、內園景、市景、海景，其中以第6座單位景觀較佳，位置前排、單邊位，海景屬第3

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