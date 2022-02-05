海之戀屋苑解構 置業家居 2022/02/05 分享： 景觀：3期位處後排 海景稍受阻擋 海之戀發展項目分兩期，第3期海之戀主要為後期住宅，故海景較第3A期遜色。海之戀主要景觀為樓景、內園景、市景、海景，其中以第6座單位景觀較佳，位置前排、單邊位，海景屬第3 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 屋苑深度遊 報道系列 : 住DONKI樓上系列（三） 相關文章 海之戀坐擁海景 交通購物便 1房叫價$880萬起 今日 海之戀坐擁海景 交通購物便 1房叫價$880萬起 海之戀屋則大觀園 今日 海之戀屋則大觀園 海之戀高層海景 今日 海之戀高層海景 海之戀裝修企理 今日 海之戀裝修企理 你可能感興趣 海之戀坐擁海景 交通購物便 1房叫價$880萬起 今日 01:00 海之戀坐擁海景 交通購物便 1房叫價$880萬起 海之戀屋則大觀園 今日 01:00 海之戀屋則大觀園 海之戀高層海景 今日 01:00 海之戀高層海景 最新專欄文章 更多 海之戀坐擁海景 交通購物便 1房叫價$880萬起 今日 海之戀坐擁海景 交通購物便 1房叫價$880萬起 海之戀裝修企理 今日 海之戀裝修企理 海之戀高層海景 今日 海之戀高層海景 海之戀屋則大觀園 今日 海之戀屋則大觀園 藍灣半島臨海而建 配套齊備 1房叫價$800萬起 2022/01/08 藍灣半島臨海而建 配套齊備 1房叫價$800萬起 海之戀 海之戀商場 二手市場 放盤