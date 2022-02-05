海之戀屋則大觀園 置業家居 2022/02/05 分享： 海之戀發展項目共9座住宅，合共2,406伙，第3期海之戀屬於第6至10座住宅，涉及970伙單位，戶型由1房至4房單位，實用面積370至1,149平方呎，7至8座單位屬於後排近荃灣路，只有第6座位處前排 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 屋苑深度遊 報道系列 : 住DONKI樓上系列（三） 相關文章 海之戀坐擁海景 交通購物便 1房叫價$880萬起 今日 海之戀坐擁海景 交通購物便 1房叫價$880萬起 海之戀屋苑解構 今日 海之戀屋苑解構 海之戀高層海景 今日 海之戀高層海景 海之戀裝修企理 今日 海之戀裝修企理 你可能感興趣 海之戀坐擁海景 交通購物便 1房叫價$880萬起 今日 01:00 海之戀坐擁海景 交通購物便 1房叫價$880萬起 海之戀屋苑解構 今日 01:00 海之戀屋苑解構 海之戀高層海景 今日 01:00 海之戀高層海景 最新專欄文章 更多 海之戀坐擁海景 交通購物便 1房叫價$880萬起 今日 海之戀坐擁海景 交通購物便 1房叫價$880萬起 海之戀裝修企理 今日 海之戀裝修企理 海之戀高層海景 今日 海之戀高層海景 海之戀屋苑解構 今日 海之戀屋苑解構 藍灣半島臨海而建 配套齊備 1房叫價$800萬起 2022/01/08 藍灣半島臨海而建 配套齊備 1房叫價$800萬起 海之戀 海之戀商場 二手市場 放盤