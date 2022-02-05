海之戀發展項目共9座住宅，合共2,406伙，第3期海之戀屬於第6至10座住宅，涉及970伙單位，戶型由1房至4房單位，實用面積370至1,149平方呎，7至8座單位屬於後排近荃灣路，只有第6座位處前排

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