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海之戀屋則大觀園

置業家居 2022/02/05

分享：

海之戀發展項目共9座住宅，合共2,406伙，第3期海之戀屬於第6至10座住宅，涉及970伙單位，戶型由1房至4房單位，實用面積370至1,149平方呎，7至8座單位屬於後排近荃灣路，只有第6座位處前排

...

欄名 : 屋苑深度遊

報道系列 : 住DONKI樓上系列（三）

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