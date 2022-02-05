海之戀高層海景 置業家居 2022/02/05 分享： 單位：9座高層A室 實用面積：519平方呎 叫價：$1,300萬（實用面積呎價$25,048） 同類單位市值月租：$22,000至$25,000（實用面積呎租$42.4至$48.2） 備註：高層望遠景。 單位提 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 屋苑深度遊 報道系列 : 住DONKI樓上系列（三） 相關文章 海之戀坐擁海景 交通購物便 1房叫價$880萬起 今日 海之戀坐擁海景 交通購物便 1房叫價$880萬起 海之戀屋苑解構 今日 海之戀屋苑解構 海之戀屋則大觀園 今日 海之戀屋則大觀園 海之戀裝修企理 今日 海之戀裝修企理 你可能感興趣 海之戀坐擁海景 交通購物便 1房叫價$880萬起 今日 01:00 海之戀坐擁海景 交通購物便 1房叫價$880萬起 海之戀屋苑解構 今日 01:00 海之戀屋苑解構 海之戀屋則大觀園 今日 01:00 海之戀屋則大觀園 最新專欄文章 更多 海之戀坐擁海景 交通購物便 1房叫價$880萬起 今日 海之戀坐擁海景 交通購物便 1房叫價$880萬起 海之戀裝修企理 今日 海之戀裝修企理 海之戀屋則大觀園 今日 海之戀屋則大觀園 海之戀屋苑解構 今日 海之戀屋苑解構 藍灣半島臨海而建 配套齊備 1房叫價$800萬起 2022/01/08 藍灣半島臨海而建 配套齊備 1房叫價$800萬起 海之戀 海之戀商場 二手市場 放盤