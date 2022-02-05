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海之戀高層海景

置業家居 2022/02/05

分享：

單位：9座高層A室

實用面積：519平方呎

叫價：$1,300萬（實用面積呎價$25,048）

同類單位市值月租：$22,000至$25,000（實用面積呎租$42.4至$48.2）

備註：高層望遠景。

單位提

...

欄名 : 屋苑深度遊

報道系列 : 住DONKI樓上系列（三）

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