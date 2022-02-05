海之戀坐擁海景 交通購物便 1房叫價$880萬起

海之戀發展項目集多個優勢，包括港鐵荃灣西站上蓋、海景，仲有海之戀商場及DON DON DONKI加持，故價錢較附近鐵路物業高一綫，目前實用面積391平方呎1房入場叫價約$880萬。

港鐵荃灣西站一帶發展

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