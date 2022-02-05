細單位供應增 樓價升幅跑輸大市

今日是農曆大年初五，在此再次恭祝各位虎年事事順景，如虎添翼，疫情下今年大家只好平靜地「送牛迎虎」，放眼環球市場今年市場確實充滿變數，美國3月加息已幾乎沒有懸念，只是香港會否跟隨而已，當加息遇上樓市供應增加，今年樓市會否延續升市，令整體樓價可以連續14年上升？

一手潛在供應 按季大增4,000伙

以數字而言，樓市供應終於突破「樽頸」，運輸及房屋局最新公布未來一手市場潛在供應，截至去年底，預計未來3至4年市場潛在供應升至9.8萬伙，按季大增4,000伙，亦是自2017年第二季以來、近18個季度新高，亦是追平了歷史新高紀錄。

市場潛在供應增加，大大紓緩樓市長期供不應求的緊張情況，當然在疫情打擊下，近年樓價升幅已顯著放緩，即使去年整體樓價升幅已明顯跑贏2020年，按差餉物業估價署的最新私人住宅樓價指數，去年12月樓價指數報392.5，按年上升3.3%，亦是自2009年以來整體樓價連升13年，不過比對於2020年全年樓價升幅只有不足0.2%。

430呎以下細單位 去年升幅僅2.65%

不過仔細分析，原來按政府差餉物業估價署的私人住宅樓價指數計算，以往中小型住宅樓價升幅領導大市的情況已經逆轉，去年細單位升幅，明顯跑輸大單位樓價指數升幅，按最新12月份的指數計算，原來去年樓價升幅中，以面積介乎70至99.9平方米（即753至1,076平方呎）C類單位升幅最高，最新指數為345.9，接年上升5.1%，其次為面積達1,076至1,721平方呎的D類大單位，樓價接年升幅達4.6%，相對於同期整體樓價指數、面積低於430平方呎的A類細單位樓價，去年指數升幅均只是2.65%而已，過去一年細單位升幅明顯跑輸大市。

去年細單位的樓價升幅跑輸大市，相信主要同近幾年細單位供應大幅增加有關，翻查香港物業報告就每年落成量的統計，在5年前（即2016年），當年整體落成量為14,595伙，當中只有不足4,000伙為面積低於430平方呎的A類細單位，佔整體供應不足27%，該年面積不足215平方呎的納米樓更加只有206伙，只佔整體1.4%。

不過按2020年全年20,888伙作統計，A類細單位的全年供應已增加至9,230伙，佔全年供應的44%，面積不足215平方呎的納米樓亦達799伙，佔整體3.8%，而以去年首11個月計算，A類細單位的供應亦佔整體近40%。

雖然政府早前公布於賣地章程加入面積下限的限制，換言之日後政府新批的土地將不可興建納米樓，惟並不等如此類細單位會完全絕迹，因為舊樓重建的項目不設此限，當然未來細單位的供應或許減少，但A類細單位仍然會主導市場。

▲ 去年細單位的樓價升幅跑輸大市，筆者相信主要同近幾年細單位供應大幅增加有關。