  • 14°C
香港時間 : 2022205日 (六) 01:49
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

新加坡Midtown Modern坐落地鐵上蓋 戶型多元 $810.6萬入場

置業家居 2022/02/05

分享：

新加坡第7區武吉士美芝路（Beach Road, Bugis）一帶配套完善，是次推介的Midtown Modern名滙庭苑，為美芝路一帶最後發展的住宅項目，2幢住宅大廈合共提供558伙，售價則由140

...

欄名 : 海外置業

最新專欄文章 更多

新加坡Alba提供50伙 私隱度高 巨無霸3房售$3,590萬
2022/01/29
新加坡Alba提供50伙 私隱度高 巨無霸3房售$3,590萬
倫敦Deptford Foundry鄰近金絲雀碼頭 即買即住$489.9萬入場
2022/01/22
倫敦Deptford Foundry鄰近金絲雀碼頭 即買即住$489.9萬入場
悉尼Grand Reve坐落重點發展區 升值潛力看高一綫
2022/01/15
悉尼Grand Reve坐落重點發展區 升值潛力看高一綫
曼徹斯特Manchester Tower坐落商業區 租賃暢旺 開放式僅$134.4萬起
2022/01/08
曼徹斯特Manchester Tower坐落商業區 租賃暢旺 開放式僅$134.4萬起
倫敦Lush House鄰近市中心 配套完備 1房入場費$478.8萬起
2021/12/31
倫敦Lush House鄰近市中心 配套完備 1房入場費$478.8萬起
新加坡 海外物業 中原地產 豪宅

上一篇文章

細單位供應增 樓價升幅跑輸大市

下一篇文章

滿名山閣樓解碼
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？