得獎建築 見世界大同 置業家居 2022/02/05 分享： 2010年由OMC設計工作室、ICSID國際工業設計聯合會及ADI意大利工業設計協會合辦的世界性比賽A' Design Award & Competition，早已衝出歐洲，更深受香港、中國以至亞太地 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 放眼世界 最新專欄文章 更多 Fendi聯乘Peter Mabeo「非」凡傢俬 2021/12/31 Fendi聯乘Peter Mabeo「非」凡傢俬 Ronan & Erwan Bouroullec 極簡智慧 2021/11/06 Ronan & Erwan Bouroullec 極簡智慧 壓軸推介 意大利Mattiazzi Filo椅子織出彈性 2021/11/06 壓軸推介 意大利Mattiazzi Filo椅子織出彈性 BOCCI燈飾 綠化藝術森林 2021/09/25 BOCCI燈飾 綠化藝術森林 比利時繩子傢俬 百變用途 2021/08/28 比利時繩子傢俬 百變用途 建築設計 裝修設計 頒獎禮 比賽 設計師 意大利 可持續發展 納米樓