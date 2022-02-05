得獎建築 見世界大同

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置業家居 2022/02/05

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2010年由OMC設計工作室、ICSID國際工業設計聯合會及ADI意大利工業設計協會合辦的世界性比賽A' Design Award & Competition，早已衝出歐洲，更深受香港、中國以至亞太地

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