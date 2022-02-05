創意ReMIX 香港經典品牌新思潮 置業家居 2022/02/05 分享： 香港工業設計師協會（IDSHK）首屆ReMIX計劃，撮合了5個跨世代的設計團隊，包括駱駝牌與Pong、雞仔嘜與agape‧IVO‧KnitWarm、紅蘋果與一方設計、粵東磁廠與同興玻璃及 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 家居新知 最新專欄文章 更多 IKEA限定飾品 虎虎生威迎新歲 2022/01/29 IKEA限定飾品 虎虎生威迎新歲 LG StanbyME 私人無綫屏幕 輕鬆WORK FROM HOME 2022/01/29 LG StanbyME 私人無綫屏幕 輕鬆WORK FROM HOME HKDI跨年巨獻 「紅點設計展：設計‧價值」 2021/12/18 HKDI跨年巨獻 「紅點設計展：設計‧價值」 種子月曆2022 種出新天地 2021/12/04 種子月曆2022 種出新天地 BoConcept進駐又一城 特設「The Heart」專區一對一顧問服務 2021/12/04 BoConcept進駐又一城 特設「The Heart」專區一對一顧問服務 設計 品牌 家具 家居 消費資訊 無線充電 疫情 可持續發展