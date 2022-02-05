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創意ReMIX 香港經典品牌新思潮

置業家居 2022/02/05

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香港工業設計師協會（IDSHK）首屆ReMIX計劃，撮合了5個跨世代的設計團隊，包括駱駝牌與Pong、雞仔嘜與agape‧IVO‧KnitWarm、紅蘋果與一方設計、粵東磁廠與同興玻璃及

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