Rasonic兩款小巧家電 懶人在家輕鬆煮食

疫情蔓延下，居家煮食的時間愈來愈多，最近Rasonic推出兩款日系小家電，方便存放，隨時於家中靈活煮食，同時包辦主食及飲品，非常適合懶人之用！

智能煮磨機 一按煮出冷熱飲品

有沒有想過在家都可以煮出健康養

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