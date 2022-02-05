Rasonic兩款小巧家電 懶人在家輕鬆煮食 置業家居 2022/02/05 分享： 疫情蔓延下，居家煮食的時間愈來愈多，最近Rasonic推出兩款日系小家電，方便存放，隨時於家中靈活煮食，同時包辦主食及飲品，非常適合懶人之用！ 智能煮磨機 一按煮出冷熱飲品 有沒有想過在家都可以煮出健康養 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 影音家電 最新專欄文章 更多 Miele最新Boost CX1 德國大獎推介 2022/01/29 Miele最新Boost CX1 德國大獎推介 廚具小家電 簡單煮出健康美食 2022/01/22 廚具小家電 簡單煮出健康美食 全新Momi Momi按摩椅 設體型偵測與溫感按摩 2022/01/08 全新Momi Momi按摩椅 設體型偵測與溫感按摩 Dyson V15 Detect吸塵機 極致無塵 2022/01/08 Dyson V15 Detect吸塵機 極致無塵 MICHI推5款新品 助都市人紓壓放鬆 2021/12/31 MICHI推5款新品 助都市人紓壓放鬆 家電 消費資訊 Rasonic 天氣