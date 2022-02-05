嘉道理農場暨植物園聯乘常霖法師 大自然禪藝體驗

踏入虎年新開始，最適宜將去年的煩惱憂愁清空，尤其是面對生活上重重壓力的港人，新年是個重新洗滌心靈的好時機。嘉道理農場暨植物園邀請常霖法師，將在園內舉辦「心在．自在」常霖法師大自然禪藝體驗，讓公眾在山林

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