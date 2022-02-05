嘉道理農場暨植物園聯乘常霖法師 大自然禪藝體驗 副刊版 2022/02/05 分享： 踏入虎年新開始，最適宜將去年的煩惱憂愁清空，尤其是面對生活上重重壓力的港人，新年是個重新洗滌心靈的好時機。嘉道理農場暨植物園邀請常霖法師，將在園內舉辦「心在．自在」常霖法師大自然禪藝體驗，讓公眾在山林 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 本地遊 最新專欄文章 更多 Pinkoi.com首個「綫上年宵」 購買創意賀年精品 2022/01/29 Pinkoi.com首個「綫上年宵」 購買創意賀年精品 本地插畫師作品雲集商場 打卡必到新春主題布置 2022/01/29 本地插畫師作品雲集商場 打卡必到新春主題布置 西貢大枕蓋吊鐘花鴻運當頭 盤點春花開放時間表 2022/01/28 西貢大枕蓋吊鐘花鴻運當頭 盤點春花開放時間表 新都會廣場「甜蜜兩茶詞」 4米高心心相印情人橋 浪漫滿瀉 2022/01/26 新都會廣場「甜蜜兩茶詞」 4米高心心相印情人橋 浪漫滿瀉 虎年商場打卡賀新歲 吉祥靈獸 日系金魚齊獻瑞 2022/01/22 虎年商場打卡賀新歲 吉祥靈獸 日系金魚齊獻瑞 嘉道理農場 郊遊遠足 休閒活動