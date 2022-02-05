北角匯6大花藝「緣」景打卡位 會員憑分換領4呎高七彩滿天星女王花束

過完農曆新年就到情人節，想與另一半浪漫度過佳節，可一起到訪北角匯全新花藝主題打卡位。在【甜蜜遇．花．緣】活動有「手工花藝術」主題藝廊、巨大花束及永生花換領等，即使要留港慶祝情人節，仍可找到最「花」心思

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