北角匯6大花藝「緣」景打卡位 會員憑分換領4呎高七彩滿天星女王花束 副刊版 2022/02/05 分享： 過完農曆新年就到情人節，想與另一半浪漫度過佳節，可一起到訪北角匯全新花藝主題打卡位。在【甜蜜遇．花．緣】活動有「手工花藝術」主題藝廊、巨大花束及永生花換領等，即使要留港慶祝情人節，仍可找到最「花」心思 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 新鮮熱辣 最新專欄文章 更多 Tea WG推情人節限定茶饌盛宴 今日 Tea WG推情人節限定茶饌盛宴 Vive Cake Boutique X 人氣LuLu豬 推出新春限定甜點 2022/02/04 Vive Cake Boutique X 人氣LuLu豬 推出新春限定甜點 52°c Medium Rare推外賣燒肉套餐 安坐家中嘆日本A5和牛 2022/02/04 52°c Medium Rare推外賣燒肉套餐 安坐家中嘆日本A5和牛 港生獲獎學金赴日升學 盼留日發展當語言老師 2022/02/04 港生獲獎學金赴日升學 盼留日發展當語言老師 山頂愛情祈願裝置 浪漫維港景打卡冧冧 2022/01/31 山頂愛情祈願裝置 浪漫維港景打卡冧冧 北角匯 商場活動 情人節