Tea WG推情人節限定茶饌盛宴 副刊版 2022/02/05 分享： 農曆新年後，情人節便即將來臨，Tea WG推出情人節限定茶饌午餐，共有4道菜，包括頭盤及湯品、自選主菜、甜品及由茶藝師推介的茗茶禮物。於2月13日及14日11:45am-2:30pm，在Tea WG又 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 新鮮熱辣 最新專欄文章 更多 北角匯6大花藝「緣」景打卡位 會員憑分換領4呎高七彩滿天星女王花束 今日 北角匯6大花藝「緣」景打卡位 會員憑分換領4呎高七彩滿天星女王花束 Vive Cake Boutique X 人氣LuLu豬 推出新春限定甜點 2022/02/04 Vive Cake Boutique X 人氣LuLu豬 推出新春限定甜點 52°c Medium Rare推外賣燒肉套餐 安坐家中嘆日本A5和牛 2022/02/04 52°c Medium Rare推外賣燒肉套餐 安坐家中嘆日本A5和牛 港生獲獎學金赴日升學 盼留日發展當語言老師 2022/02/04 港生獲獎學金赴日升學 盼留日發展當語言老師 山頂愛情祈願裝置 浪漫維港景打卡冧冧 2022/01/31 山頂愛情祈願裝置 浪漫維港景打卡冧冧 日本 農曆新年 意大利 魚 蛋 甜品 午餐 早餐 情人節 國際金融中心