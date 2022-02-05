Tea WG推情人節限定茶饌盛宴

農曆新年後，情人節便即將來臨，Tea WG推出情人節限定茶饌午餐，共有4道菜，包括頭盤及湯品、自選主菜、甜品及由茶藝師推介的茗茶禮物。於2月13日及14日11:45am-2:30pm，在Tea WG又

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