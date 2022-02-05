港迎擊變種毒 動態清零方案須有效

香港政府一直努力防疫抗疫，近期傳染力極強的Omicron變種病毒全球大爆發，影響甚為嚴重，歐美國家每日確診個案數以十萬計，港府亦不敢怠慢，馬上改變策略，推行「動態清零」。究竟「動態清零」策略是甚麼？在落實時政府又會面對甚麼困難呢？

中央初期應急圍堵 防疫情散播

近日清華大學萬科公共衞生與健康學院常務副院長梁萬年及其合作夥伴在《中華醫學雜誌》中發表了一篇題為「我國新型冠狀病毒肺炎疫情防控的『動態清零』策略」的學術文章，解釋自新冠病毒在全球出現以來，國家在不同階段所採用的防疫抗疫手法。

在2019年底疫情爆發初期，全世界醫療和衞生機構對這個世紀新病毒皆認識有限，各國對疫情防控工作毫無頭緒，中國也不能倖免，遇上同樣的難題。在這階段，國家以「人民至上，生命至上」為抗疫理念，堅決要保護每一個人民的生命，不惜一切代價控制疫情散播，勒令撲滅內地各省市的疫情。

就此，中央政府推行應急「圍堵」策略，在限定的地理範圍內，採取了區域封鎖、停學和停工等非藥物性干預措施，盡可能地阻止病毒傳播，制止及延遲病毒在全國傳播，為控制疫情全國（以至全球）大流行發揮了關鍵性的作用。

行動中包括進行強制性全民核酸檢測，以盡快識別確診者，然後把確診者送到醫院盡快治療；當時亦因為醫療設施（例如床位）嚴重不足，國家在極短時間內以部件裝嵌技術建造多間「方艙醫院」，應付當時與日俱增的患者。

概括而言，面對突發疫情，中央在這階段採取「圍堵」策略，達到「應收盡收，應治盡治」、「一個都不能少」的抗疫目標，結果在中央統籌、各地政府和人民共同努力下，內地疫情於2020年3月基本受控「清零」。

「緩疫」堅持清零 經濟復甦

2020年4月，國家進入「緩疫」防控階段，疫情防控由應急狀態轉入常態化，目標是嚴防輸入，以核酸檢測為中心進行風險防控，在短時間內控制疫情傳播。在這階段，境外輸入病例基本受控，內地本土疫情總體只是呈現零星案例，當出現局部小範圍聚集性疫情，政府都會迅速把它控制。在防疫抗疫工作積極向好，以及疫情持續穩定下來之下，內地社會經濟、生活便能夠快速恢復正常。

落實疫情常態化下的「緩疫」防控策略，牽涉各省人民廣泛合作，普及地使用「健康碼」，以防控省外患者輸入；與此同時，政府積極鼓勵民眾接種疫苗自我防疫，以及進行自願性核酸檢測，一旦發現確診個案，便立即進行封區強制性檢測。

整個「緩疫」策略的主要目標，是針對「外防輸入，內防反彈」，堅持「清零」。策略的成效全球有目共睹，國家確診個案數目比其他國家低，每天一般只以個位數計，內地的生活基本上亦已回復常態，經濟迅速復甦，情況較歐美多國為佳。

2021年下旬，印度發現Delta變種病毒，並且迅速擴散全球，之後又出現Omicron變種病毒。變種病毒傳播力甚強，全球每天感染人數不斷增長，為各國醫療系統構成極大壓力，部分國家更不勝負荷，醫療系統面臨崩潰。

面對變種病毒的超強傳播力，常態化「緩疫」策略未能有效堵截，國家即時改變策略，推行「動態清零」，主動追溯病毒源，盡早切斷傳播鏈。

「積極主動式」防疫 精準堵截

在大規模核酸檢測、大數據追蹤等技術的支持下，國家「動態清零」策略應運而生。當局部地區出現本土病例時，中央政府會採取有效的綜合性防控措施，及時發現傳染源、快速切斷傳播鏈、盡最大能力保護易受感染人群。「動態清零」堅持「發現一起、撲滅一起」原則，期間維持地區社會經濟活動照常，從而實現以最小成本取得最大成效的防控目標。

概括而言，「圍堵」策略不惜一切「盲目式」抗疫，對疫情案例「有殺錯無放過」，但做法極耗資源；「緩疫」策略採取「半主動式」防疫，發現一例後封區強檢，做法較省資源，而且經濟社會可回復增長；「動態」策略以「積極主動式」防疫抗疫，精準地堵截變種病毒傳播，防止Delta及Omicron等變種病毒快速擴散，影響民眾日常生活。

香港與國家防疫抗疫方針同出一轍，堅持以「清零」為大原則，與歐美各地截然不同。歐美各地實行「與病毒共存」，理念上根本與公共傳染病學理論背道而馳。前車可鑑，據科學歷史記載，每一次世界出現不明的大型傳染病毒時，醫療衞生機構都會採用隔離方法控制疫情；歸根究底，「與病毒共存」政策顯然是西方政治家偏重當地（或自身）經濟、政治利益而制定的，完全罔顧公共衞生以至人民安全，極度不負責任。

香港借鑑國家策略，落實「動態清零」，當中關鍵的步驟包括：不論感染者是否呈現症狀，及時主動找出傳播病源；發現確診個案後，盡快採取公共衞生和社會干預措施，控制疫情擴散；以及有效救治，減少重症和死亡個案。

缺大數據追蹤 延誤港抗疫

然而，有效推行「動態清零」建基於「大規模核酸檢測、大數據追蹤」，可是香港卻無法完全滿足這些條件。過去一年，港府為尊重部分市民的選擇和私隱要求，只能實行自願性檢測，以及檢測數據非中央化，未能推行全民檢測、個人追蹤，因此「動態清零」的進程難免會被延誤。

再者，有專家估計，變種病毒案例將會以幾何級數增長，若果真如此，本港醫療設備是否足夠？就算足夠，但以近期葵涌邨封區強檢、竹篙灣檢疫中心等事件中的管理問題為鑑，設備安排、人手調配、資源配合、物流管理等任務又能否有效處理呢？

針對這些操作問題，不同立法會議員分別建議邀請國家出手協助港府進行全民檢測、使用具實名制及追蹤功能的「健康碼」等方案，供政府考慮。

總言之，「清零」政策具科學性，在現階段全球病毒急速擴散的情況下，是對世界安全負責任之決定。然而，面對來勢洶洶的變種病毒，政府有必要因應本土的社會文化及條件，盡快為上述問題設計出有效的「動態清零」方案。

▲ 「清零」政策具科學性，在現階段全球病毒急速擴散的情況下，是對世界安全負責任之決定。（資料圖片）