擴大環境檢測 助截斷傳播鏈

港人已連續第三個農曆新年在新冠疫情下度過，今年新年正值第五波疫情爆發之際，自1月初起，大部分食肆及娛樂場所均須關閉或縮短營業時間，年宵花市亦要取消，節慶下要「節衣縮食」，市民難免失望。

假期後疫情料升溫 增醫護負擔

雖然疫情令很多慶祝活動無法舉行，但假日期間相信家庭聚會難免增多，將令正在升溫的疫情變得更難受控，故最近醫管局亦作出一定程度的應變措施，例如騰出更多隔離病房及檢疫措施予新冠患者，以及降低康復出院的門檻，減低病人住院日數，醫管局行政總裁高拔陞日前亦發表網誌，警告假期後疫情有機會出現海嘯式爆發。

在本港第三波及第四波疫情爆發時，醫管局曾一度因人手和醫療設施短缺，要減少非緊急手術及門診掛號，以應付眾多新冠患者；2019年黑暴事件後，醫管局亦流失了部分醫護人員，現時人手有機會更捉襟見肘。

雖然Omicron病毒感染症狀大多較輕微，大部分病人可能不需要太多藥物及監察治療，醫護工作量相對較低，但由於Omicron病毒傳染力較強，醫護人員染疫風險因而較高，病人數目持續增加亦會令隔離設施出現短缺；一旦疫情進一步失控，政府有需要考慮運用檢疫措施容納確診病人，亦有需要聘請更多私營醫護兼職，以應付更多病人，甚至有機會延長停止非緊急手術，令等候手術變得遙遙無期。

以現時政府控疫策略，主要還是在提升疫苗接種率，目標已由之前的7成接種率，逐步提升至9成，但是究竟9成接種率能否控制疫情，相信政府並沒有十足把握。根據世界各地數據，疫苗接種率達8成或以上的國家，現時大多疫情仍然肆虐，由於Omicron病毒傳染性十分高，縱使死亡率或嚴重重症率較低，各地個案的入院率及死亡率仍然比以往Delta病毒為高。

雖然現時有證據證明，接種第三針疫苗對變種病毒的保護性較大，亦可預防重症及死亡的風險，但究竟第三針令抗體提升的效果可維持多久，以及能否抵擋往後的其他變種病毒，則仍是未知之數；況且，如果我們採取動態清零策略，將無可避免令第五波疫情延長，而疫苗的效力將隨時間而消逝，最終令整體疫苗保護率降低。故此，單靠疫苗接種防疫，或會變成一種無止境的追逐，而代價便是社會各界停止經濟互動所帶來的損失。

增各區污水檢測 減大型爆發風險

由於香港人煙稠密，高樓大廈林立，現時Omicron及Delta變種病毒均有透過大廈垂直傳播而引起爆發的風險。港府現時主要倚賴香港大學科研團隊，合作找出環境樣本有否受污染，從而推行強制檢測，以找出隱性傳播者，政府實在有需要加大力度，進行更多環境樣本測試，並應主動與更多大學及機構合作，增加檢測各區污水樣本的地點及次數，甚至定期為各小區或人煙稠密區域作定期抽樣測試，減低大型爆發的機會。

至於公眾場所，除了確診者到過的地方要進行環境抽樣檢測，當局亦可與不同場所的發展商及屋苑合作，定期為一些高人流地方作環境抽樣檢查，一旦檢測呈陽性，則盡早為職員和當區居民作大規模強制檢測。現時亦有一些病毒抗原檢測套裝可供自我測試，不但方便，準確性更高達8成，雖然不能與黃金標準的PCR檢測相比，但如用在大規模普查上，某程度上可協助快速找出潛伏個案並隔離，加快截斷傳播鏈，有助竭止疫情擴散。

（文章只代表個人立場）