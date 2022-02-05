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經濟制裁難阻強國 更易觸發軍事敵對

國際版 2022/02/05

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烏克蘭邊境的衝突風險升溫，俄羅斯已調派逾10萬兵力壓境。英美等西方國家指控俄羅斯企圖加快步伐入侵烏克蘭，揚言要制裁俄羅斯，包括向俄羅斯總統普京及與俄政界有密切關聯的企業實施嚴厲制裁。

是次介紹的好書，作

...

撰文 : 鄭錦玲

欄名 : 國金好書

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