經濟制裁難阻強國 更易觸發軍事敵對 國際版 2022/02/05 分享： 烏克蘭邊境的衝突風險升溫，俄羅斯已調派逾10萬兵力壓境。英美等西方國家指控俄羅斯企圖加快步伐入侵烏克蘭，揚言要制裁俄羅斯，包括向俄羅斯總統普京及與俄政界有密切關聯的企業實施嚴厲制裁。 是次介紹的好書，作 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 鄭錦玲 欄名 : 國金好書 最新專欄文章 更多 對俄經濟制裁？ 普京只怕聽到厭 2022/02/04 對俄經濟制裁？ 普京只怕聽到厭 能源供應成掣肘 歐盟制俄費思量 2022/01/29 能源供應成掣肘 歐盟制俄費思量 俄羅斯與歐盟博弈 成敗同因天然氣 2022/01/28 俄羅斯與歐盟博弈 成敗同因天然氣 日學者地理角度 詮釋世界經濟 2022/01/22 日學者地理角度 詮釋世界經濟 立足大地看世界經濟 點解普京長女一度長居荷蘭？ 2022/01/21 立足大地看世界經濟 點解普京長女一度長居荷蘭？ 美國 政治 歐洲 意大利 俄羅斯 軍事 制裁 聯合國 伊朗 戰爭