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佩洛西促美運動員 勿冒犯京

中國版 2022/02/05

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美國眾議院議長佩洛西敦促美運動員專注比賽，勿在人權等議題上冒險惹怒中國政府。中印邊境衝突解放軍指揮官參與聖火傳遞，印度宣布外交抵制冬奧。

邊境衝突上校傳聖火 印外交抵制

佩洛西周四出席國會及行政當局中國委

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