佩洛西促美運動員 勿冒犯京 中國版 2022/02/05 分享： 美國眾議院議長佩洛西敦促美運動員專注比賽，勿在人權等議題上冒險惹怒中國政府。中印邊境衝突解放軍指揮官參與聖火傳遞，印度宣布外交抵制冬奧。 邊境衝突上校傳聖火 印外交抵制 佩洛西周四出席國會及行政當局中國委 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 相關文章 冬奧開幕式 展現中國現代和未來 今日 冬奧開幕式 展現中國現代和未來 短道速滑混合接力 國家隊今衝首金 今日 短道速滑混合接力 國家隊今衝首金 倘賽前6小時檢測陰性 金和曉可戰高山滑雪 今日 倘賽前6小時檢測陰性 金和曉可戰高山滑雪 你可能感興趣 冬奧開幕式 展現中國現代和未來 今日 01:00 冬奧開幕式 展現中國現代和未來 短道速滑混合接力 國家隊今衝首金 今日 01:00 短道速滑混合接力 國家隊今衝首金 倘賽前6小時檢測陰性 金和曉可戰高山滑雪 今日 01:00 倘賽前6小時檢測陰性 金和曉可戰高山滑雪 冬季奧運 中國 佩洛西 美國 政治 北京 外交 印度 運動員 解放軍