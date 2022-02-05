冬奧開幕式 展現中國現代和未來 習宣布正式開幕 91地2900運動員參賽 中國版 2022/02/05 分享： 第24屆冬季奧運昨晚（4日）在北京鳥巢體育場舉行近兩個半小時的開幕式，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平偕同夫人彭麗媛出席，包括俄羅斯總統普京在內的31個國家及國際組織政要，親身到場。習近平 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 相關文章 短道速滑混合接力 國家隊今衝首金 今日 短道速滑混合接力 國家隊今衝首金 佩洛西促美運動員 勿冒犯京 今日 佩洛西促美運動員 勿冒犯京 倘賽前6小時檢測陰性 金和曉可戰高山滑雪 今日 倘賽前6小時檢測陰性 金和曉可戰高山滑雪 你可能感興趣 短道速滑混合接力 國家隊今衝首金 今日 01:00 短道速滑混合接力 國家隊今衝首金 佩洛西促美運動員 勿冒犯京 今日 01:00 佩洛西促美運動員 勿冒犯京 倘賽前6小時檢測陰性 金和曉可戰高山滑雪 今日 01:00 倘賽前6小時檢測陰性 金和曉可戰高山滑雪 冬季奧運 中國 北京 習近平 香港 演員 俄羅斯 奧委會 普京 中國隊