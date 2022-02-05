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冬奧開幕式 展現中國現代和未來

習宣布正式開幕 91地2900運動員參賽

中國版 2022/02/05

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第24屆冬季奧運昨晚（4日）在北京鳥巢體育場舉行近兩個半小時的開幕式，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平偕同夫人彭麗媛出席，包括俄羅斯總統普京在內的31個國家及國際組織政要，親身到場。習近平

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