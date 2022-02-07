「溫拿五虎」上今年央視春晚聯歡晚會，除了「食」住虎這個字之外，也有今年流行大灣區熱潮的原因，如果不是有這話題背景，以溫拿樂隊在內地只是一般的知名度，難怪更多網友的評價是：想看「小虎隊」多過溫拿五虎。

事實確是這樣，溫拿在香港最當紅的七十年代（樂隊組成於一九七四年），內地根本無從引進。大部分內地國民不僅不熟悉這樂隊，那怕是八十年代開始聽，也已是聽阿倫和阿B單飛後的歌。更重要是，論流行方式，溫拿沒有一首國語歌算是全國經典普及的，有的只可能是再上一輩對港樂有興趣那一群零星的情懷。

比對起台灣的小虎隊，集體記憶全然不一樣。大部分主流觀眾（七〇後到九〇後）都該有印象甚或迷戀。小虎隊一度早佔了近三十年前內地其時未有的偶像天團缺口，許多當年的青少年首次看到了潮流的模樣。小虎隊在九二年和二〇一〇年上過央視春晚，內地的規格是，各地方台都有春晚節目（事實上，溫拿也上過上海的春晚），但論全國認受度，還是以央視作標準。上過一次央視春晚，可說是一夜全國皆知。

香港歌星上春晚往往都帶有一種時局意味，八〇年代開始回歸話題，切合張明敏以香港歌手身份在一九八四年適時上春晚唱《我的中國心》（也是香港歌手第一次），為國民塑造了一個香港同胞渴望回歸的意象。另一次較特別是八九年的春晚，徐小鳳以預先錄拍的方式，在全國播放中唱了《心戀》和《明月千里寄相思》。那襲華麗的長裙和波浪型長髮，還是驚艷了那個時代的中國。譚詠麟其後在九一年上春晚，也是採錄播方式，唱的是《水中花》，解釋了許多年之後當和內地朋友說起，他們最深印象的阿倫之歌會是這一首的謎團。