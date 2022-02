我很喜歡這句話:「Whatever is inside the cup is what will spill out」(杯子載着甚麼,便溢出甚麼)。當一隻杯遇到碰撞時,內裏所載的就會滿溢而瀉,所以,平時舉止很優雅、很有風度,又或很客氣、很友善的人,其實不難遇到,大家在風和日麗、無事無幹、四平八穩時,都曉得維持一點體面吧?﹗

最關鍵的時刻,反而是當一個人遇到碰撞時,例如被人質疑、挑戰、打擾、打亂陣腳、待薄、傷害、蓋過自己鋒頭時,又或遇上事與願違、事情未如理想時,其即時反應是甚麼呢?那一刻即時反應下的意念和說話,就是滿溢而瀉之物,才是真正反映內在蘊藏的真實品質。例如:當人家問:「你有沒有遵從這個守則呢?」而那人即時反應是:「乜你咁守規矩㗎咩?」那便大概知道,此人在這一塊範疇上有甚麼觀念和價值觀。

曾遇過一個新人,永遠不準時做妥工作,有次,她竟問:「乜呢度啲deadline(死綫)要跟足㗎咩?」可見其人內在標準如何,自己不守準則,以為全世界亦如是。最終,她遭頂頭上司怒炒,這樣的結局,合情合理。

Whatever is inside the cup is what will spill out,此話真實不虛,也是一記當頭棒喝。別人spill out甚麼,乃其責任和造化,但自己杯子自己顧,究竟吾等經常溢瀉的意念是甚麼呢?實為自我造化。有些人杯子所載的滿是怨恨、憤怒、不忿、妒忌、哀愁、貪念等,一睜開眼,即往負面意念鑽,他們可能不知,其所溢瀉者,就是嚇跑別人的原因。

「我想自己的杯子盛載甚麼呢?別人看見我的杯子裏溢出甚麼呢?」生命給了我們每人一隻杯,至於如何填滿它,各有選擇。把杯子填滿快樂、熱情和善念,是一個終身學習的課題。