我很喜歡這句話：「Whatever is inside the cup is what will spill out」（杯子載着甚麼，便溢出甚麼）。當一隻杯遇到碰撞時，內裏所載的就會滿溢而瀉，所以，平時舉止很優雅、很有風度，又或很客氣、很友善的人，其實不難遇到，大家在風和日麗、無事無幹、四平八穩時，都曉得維持一點體面吧？﹗

最關鍵的時刻，反而是當一個人遇到碰撞時，例如被人質疑、挑戰、打擾、打亂陣腳、待薄、傷害、蓋過自己鋒頭時，又或遇上事與願違、事情未如理想時，其即時反應是甚麼呢？那一刻即時反應下的意念和說話，就是滿溢而瀉之物，才是真正反映內在蘊藏的真實品質。例如：當人家問：「你有沒有遵從這個守則呢？」而那人即時反應是：「乜你咁守規矩㗎咩？」那便大概知道，此人在這一塊範疇上有甚麼觀念和價值觀。

曾遇過一個新人，永遠不準時做妥工作，有次，她竟問：「乜呢度啲deadline（死綫）要跟足㗎咩？」可見其人內在標準如何，自己不守準則，以為全世界亦如是。最終，她遭頂頭上司怒炒，這樣的結局，合情合理。

Whatever is inside the cup is what will spill out，此話真實不虛，也是一記當頭棒喝。別人spill out甚麼，乃其責任和造化，但自己杯子自己顧，究竟吾等經常溢瀉的意念是甚麼呢？實為自我造化。有些人杯子所載的滿是怨恨、憤怒、不忿、妒忌、哀愁、貪念等，一睜開眼，即往負面意念鑽，他們可能不知，其所溢瀉者，就是嚇跑別人的原因。

「我想自己的杯子盛載甚麼呢？別人看見我的杯子裏溢出甚麼呢？」生命給了我們每人一隻杯，至於如何填滿它，各有選擇。把杯子填滿快樂、熱情和善念，是一個終身學習的課題。