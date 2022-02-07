龍島情人節推出朱古力禮盒 浪漫滿瀉

情人節將至，是向摯愛表達心意的重要時刻，送一盒甜美的朱古力是不錯的選擇。龍島今年以「Blowing Petals in Love」為主題，精選多款情人節限定朱古力禮盒及蛋糕，讓你可與伴侶表達無盡愛意。

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