肥蛙登陸The ONE 港式年宵場景萌爆賀歲

購物定打卡？Why not both！本地人氣插畫師蛙姐（Mandies Kwok），於Instagram坐擁15萬高人氣，由她創作的卡通人物「肥蛙」，臉圓圓，細細粒，萌度爆燈，擄獲不少粉絲的心。

今個

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