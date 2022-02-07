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肥蛙登陸The ONE 港式年宵場景萌爆賀歲

副刊版 2022/02/07

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購物定打卡？Why not both！本地人氣插畫師蛙姐（Mandies Kwok），於Instagram坐擁15萬高人氣，由她創作的卡通人物「肥蛙」，臉圓圓，細細粒，萌度爆燈，擄獲不少粉絲的心。

今個

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欄名 : 新鮮熱辣

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南乳清齋
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