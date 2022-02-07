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科技行業求才若渴　企業架構師年薪逾百萬

行政人員版 2022/02/07

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【本報訊】有筍工年薪過百萬元，疫情下又可以在家工作（WFH），職位更有逾萬個空缺等待求職者。據招聘平台Glassdoor公布，2022年的年度美國最佳50個工作報告顯示，科技行業職位繼續位列榜首。

是次

...

欄名 : Good Job Insight

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