科技行業求才若渴 企業架構師年薪逾百萬 行政人員版 2022/02/07 分享： 【本報訊】有筍工年薪過百萬元，疫情下又可以在家工作（WFH），職位更有逾萬個空缺等待求職者。據招聘平台Glassdoor公布，2022年的年度美國最佳50個工作報告顯示，科技行業職位繼續位列榜首。 是次 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : Good Job Insight 最新專欄文章 更多 英勞動力短缺 亞馬遜增1500學徒職位 2022/02/04 英勞動力短缺 亞馬遜增1500學徒職位 疫下初嘗遙距工作 美軟件商決永久執行 2022/01/31 疫下初嘗遙距工作 美軟件商決永久執行 英調查：80%年輕高管喜採4天工作制 2022/01/28 英調查：80%年輕高管喜採4天工作制 提升WFH效率有計設置工作桌更易投入 2022/01/27 提升WFH效率有計設置工作桌更易投入 重塑公司文化3關鍵 2022/01/26 重塑公司文化3關鍵 職場技能 疫情 美國 行業 科技行業 軟件 在家工作 美元