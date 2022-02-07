國足表現球迷氣谷 古時人玩蹴鞠

大年初一，世界盃亞洲區外圍賽12強賽事，中國國足1比3輸給越南，就這樣緣盡世界盃。很多中國球迷表示過年心裏也不好受，有人指國足連無牙老虎都談不上，有人形容為越南足球的里程碑，中國足球的里程「悲」。

中國今天足球或許踢得不夠好，但卻是自古就熱衷，這個小小的足球，跨越的可是千年的歷史，2,300多年前，已經孕育了類似現代足球的前身-蹴鞠。

蹴鞠又名蹋鞠、蹴毱、蹙鞠，蹴就是用腳踢，鞠是球，就是用腳踢球遊戲、體育活動。

在中國，這種活動很早有是不爭的事實，但何時起源有異議，常見的有黃帝、殷代、戰國三種說法。有記載指黃帝發明蹴鞠，稱黃帝與蚩尤兩部落打仗，黃帝打敗並殺掉蚩尤，為了洩憤將他的胃取出來充氣當球踢云云，不過這只是一個神話傳說。另一個說法，殷墟甲骨文有一則卜辭：「庚寅卜，貞：乎品舞，從雨」，學者指「品」就是蹴鞠的意思，上面「口」字在甲骨文是圓形表示球，下面兩個「口」如同「冊」字倒寫，是人的雙足象形；整句意思是庚寅那天，商王進行占卜，人們以兩足踢球祈雨，事後就下雨了，學者從而判定殷代的足球舞，就是中國古代足球的前身，不過甲骨文的解讀，歷來就存在不少爭議。

蹴鞠起源戰國，即公元前300多年之說相對為人信服，《戰國策·齊策》和《史記·蘇秦列傳》明確記載，蹴鞠是一項齊國民眾喜聞樂見的遊戲：「其民無不吹竿鼓瑟，彈琴擊築，鬥雞走狗，六博蹋鞠者」。許多地方都玩蹴鞠，其中以齊國都城臨淄最出名。戰國時候把蹴鞠當作玩耍遊戲的同時，也是為鍛煉身體以備徵召當兵。到了漢代，蹴鞠變為軍事訓練手段，《漢書·藝文志》中着錄的《蹴鞠二十五篇》就被歸入兵書。

蹴鞠所踢的鞠，以有關繪畫來看，和今天足球大小差不多，或略小，質地最初可能是麻紗繞成，既不是木也不是皮球，後來才出現皮球。蹴鞠玩法很多，基本有兩種，規則也不同。一種「白打」，即自由踢球，不講究場地人數不限，具體踢法有腳踢、膝抬、肩抗等。另一種是比賽，就有不同規則。例如唐代蹴鞠競賽，是在一個長方形球場上進行，和今天一樣有兩個球門，分別設在球場兩端。兩隊每隊六人，穿不同顏色衣服，把球踢向對方球門內。到了唐朝，蹴鞠亦逐漸擺脫軍事訓練功能，成為娛樂休閒活動。在唐宋後的出土文物和繪畫中，能找到描繪女子、兒童踢球的景象，為了增加球的彈性，也發明出灌氣的球。

與許多其他活動一樣，大約1,000年前的宋朝是蹴鞠發展黃金期，還出現了專門的球會齊雲社，又叫圓社，負責比賽組織。齊雲是希望皮球可以被踢到高聳入雲，也有吉祥之意，圓社則是圈內人的稱呼，球是圓形的，象徵處理人際關係也要「因圓情而識之」，當時也有「不入圓社會，到老不風流」的說法。

從整個社會來看，上至皇帝下到百姓，都對足球充滿熱情。《宋太祖蹴鞠圖》一畫，宋太祖趙匡胤和文武大臣在一旁觀看人大耍球技，另一幅清代的《蹴鞠圖》，更描繪趙匡胤身穿龍袍親自上陣。在古人幻想中，擁有好球技不僅有助仕途，而且還能逢兇化吉。

蹴鞠在2,300多年前的齊國都城臨淄流行，而這個今天在山東淄博的地方，被形容為世界足球的孕育地。今天一些中國人說，中國的蹴鞠就是世界足球最早的起源。

淄博臨淄 被稱世界足球發源地

他們指在2004年，時任國際足協主席白禮達認同「世界足球起源於中國」，而亞洲足協前秘書長韋立本也說過「中國淄博臨淄是世界足球發源地」。在足球「認祖歸宗」道路中，淄博臨淄戴上了桂冠。從中外足球發展史看，無論中國的蹴鞠，還是西方足球，實際上都是人類歷史上類似於現代足球的早期遊戲。

蹴鞠是否真是「世界上最古老足球」並不重要，就好像發源於古希臘的奧運與由法國人顧拜旦（Pierre de Coubertin）倡導並延續至今的現代奧運會，是兩碼事一樣。中國蹴鞠和發源於英國的現代足球競技終究還是兩回事。1863年，英國成立世界第一個足球協會英格蘭足總，標誌足球運動發展進入新時代。

在古代中國，蹴鞠在官民間廣受歡迎是事實，即使蹴鞠是世界上最古老的足球，也無助於將中國國足送入世界盃賽場。波是圓的，世界也是，蹴鞠活動曾受清朝統治者禁止，但也無法阻止古代人尋找快樂，沒有了蹴鞠，人們就開始鑽研起戲曲，蹴鞠後來也改頭換面成為了足球，又再瘋魔國人。傳統文化是我們的根，期望國足在新一年，及以後的日子繼續努力，發揚蹴鞠傳統就好。