全民檢測難行 宜居家隔離快檢入手

農曆新年假期過後，多位專家預計新冠肺炎疫情將以「幾何式」乃至「海嘯式」爆發，於是加緊呼籲市民盡快接齊3針新冠疫苗。可恨是網絡上又有某些KOL在散播恐慌，指「打了針之後仍會受感染，遲早人人中」云云--諸如此類說法不盡不實之處在於：接種疫苗除了能夠減低感染風險，還可減輕重症與死亡，從而在整體層面讓公共醫療體系得以維持下去。打個比喻：佩戴安全帶仍有機會遇上交通意外，但有戴則能減低傷亡風險，是維持交通安全系統的重要一環。

然而，眼下另一大問題是Omicron變種病毒傳播力強，加上打了針而沒有病徵者四出走動，令不明源頭個案在多區擴散。於是又有評論建議，可透過全民檢測去找出隱形傳播鏈--但何謂「全民檢測」，隨着做法不同，定義可以差別很大。假如要在香港實施須配合禁足令的「強制性」全民檢測則似乎行不通：畢竟執法相當困難，就算過去一段日子許多圍封強制檢測行動，也有部分住戶不應門。

不少人至今仍以為實施全民檢測的阻力，主要來自特區PCR（polymerase chain reaction，聚合酶連鎖反應）核酸檢測能力不足，認為只要邀請內地專家來港設「火眼實驗室」便可成事--可是這說法卻忽略了另一難題：如何處理突然大量增加的緊密接觸者？

變種毒傳染力強 檢疫設施恐迫爆

留意本地醫學研究估計，在沒有防疫措施下，每名Omicron感染者可傳染6至10人。試想想：本月底或下月初落實進行非強制全民檢測後，以現時趨勢粗略推算，短時間內在全港各區找出2,000名或以上確診者亦絕不出奇，於是須隔離的緊密接觸者便可能過萬人，到時檢疫設施肯定應付不了。

何況，無病徵確診者數目預計在短期內急升，政府已打算把竹篙灣檢疫中心轉為接收這類患者。換言之，提升本港PCR檢測能力尚算是比較簡單的問題，而公共醫療體系在流感沒有爆發下，聚焦醫治和隔離新冠患者也準備了足夠病床--故核心難題，在於怎樣調整處理緊密接觸者之政策。

大規模家居隔離 須處理兩局限

一旦大部分竹篙灣檢疫中心的單位已用來照顧無病徵確診患者，容許緊密接觸者家居隔離便成為不得不想之選項：政府初步計劃，是先讓只須隔離4日的「次密切接觸者」作家居檢疫，再逐步擴展至全部緊密接觸者。而根據過往經驗，大規模家居隔離檢疫政策往往有兩大局限需要處理：其一，香港居住空間普遍狹小，輿論必定會質疑安排大規模家居檢疫，是否反而增加同住者或鄰居受感染的風險？其二，現時各區的檢測中心已連日排長龍，如何為突然增加的大量緊密接觸者，在檢疫隔離期間作頻密檢測？

先針對上述第一點：解困重點當在提出選項作比較，亦即「居家Vs在檢疫中心」隔離。由於竹篙灣檢疫中心不敷應用，故「入住優次」的計算方式便得重新考量。基於尚未接種疫苗者感染風險較高，因此其中一個新排序方法，是把未有接種新冠疫苗的緊密接觸者率先送到竹篙灣隔離，而已打針的市民則有權居家隔離。

基於這個「感染風險較高者需要更嚴密隔離」原則，只打一針比起打了兩針的緊密接觸者，亦會較先送往竹篙灣；至於打齊3針者，則基本上可以全程居家隔離。

未打針者入檢疫中心 成間接懲罰

由於自己的家終歸較舒適，所以估計大部分人會視住進竹篙灣檢疫中心為未打針者之「間接懲罰」，於是把入住竹篙灣檢疫中心之優次與接種疫苗針數掛鈎的另一個衍生好處，是可以鼓勵尚未接種疫苗的市民（尤其長者）盡快打針。

至於怎樣為大量緊密接觸者於家居檢疫時，需要頻密檢測的問題，相關政策一方面要避免加重各區檢測中心的負擔，另一方面又得減少緊密接觸者因外出檢測而四處遊走。如是者，要求隔離人士自己進行「快速抗原測試」（rapid antigen test），是剩下來實際可行的合理選項。

不過，讓家居檢疫人士自己進行快速測試的最大漏洞，是當局不知道緊密接觸者有否真的使用拭子在鼻腔轉圈，抑或諱疾忌醫而索性不進行自我檢測，另外亦需要核實市民有否正確使用拭子採樣。

如何解困？這方面可參考加拿大的做法：先由電腦分配家居檢疫人士需要在哪些時段進行採樣，然後他們會預先透過電郵收到一條網絡視頻連結（多數使用Zoom軟件），接着在指定日子的特定時段內登入，由視頻連結另一方受過訓練之督導員，實時監察及指導檢疫人士如何正確使用拭子採樣。

利用快速測試 遙距指導採樣

由於檢疫人士理論上全日逗留在家而不得外出，因此指定他們必須於哪個時段登入應該也會有空，故上述做法能避開太多人在同時段登記所出現的「樽頸」問題，加上每個快速檢測盒子背後印有二維碼，只需掃描便可防止檢疫人士作弊。

另外，從公共行政角度，督導員由於不用親身出現，集中在同一地點作遙距視頻監察便可，所以在管理及安排人手的層面亦更具彈性，從而能騰空資源去聚焦協助少數不懂上網或沒有電腦之檢疫人士。

從解困新聞學角度，隨着疫情急速擴散，在「多抓一條得一條」隱形傳播鏈的考慮下，既然強制不行，也惟有實行自願性質的全民檢測。正因如此，政府上周五宣布已採購以千萬計的快速抗原測試套裝，預計本周到貨後，以先前派發銅芯口罩的方式逐步郵寄這些套裝給市民，以盡快進行「全民自我快速檢測」，希望無病徵患者自己申報，相信對防疫抗疫也有一定作用。

▲ 隨着本港疫情急速擴散，在「多抓一條得一條」隱形傳播鏈的考慮下，既然強制不行，也惟有實行自願性質的全民自我快速檢測。（資料圖片）