Tesla安全帶現問題 召回逾81萬輛車

電動車特斯拉（Tesla）安全問題一直受質疑。其日前發布一項召回計劃，通知美國國家公路交通安全管理局，將召回817,143輛電動車，因為這批電動車啟動後，即使司機未有繫好安全帶，亦不會發出提示聲響，或

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