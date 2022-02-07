Tesla安全帶現問題 召回逾81萬輛車 行政人員版 2022/02/07 分享： 電動車特斯拉（Tesla）安全問題一直受質疑。其日前發布一項召回計劃，通知美國國家公路交通安全管理局，將召回817,143輛電動車，因為這批電動車啟動後，即使司機未有繫好安全帶，亦不會發出提示聲響，或 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 微軟網絡威脅研究 去年攔截710億次攻擊 今日 微軟網絡威脅研究 去年攔截710億次攻擊 全電動小型客機 未來數周將起飛 2022/02/04 全電動小型客機 未來數周將起飛 Meta社交平台 增3D虛擬化身 2022/02/04 Meta社交平台 增3D虛擬化身 壽司郎母企夥美公司 研細胞培植拖羅肉 2022/01/31 壽司郎母企夥美公司 研細胞培植拖羅肉 蘋果測試新功能 允戴口罩用Face ID 2022/01/31 蘋果測試新功能 允戴口罩用Face ID Tesla 特斯拉（Tesla，美：TSLA） 電動車 硬件 軟件 美國 交通 汽車 商業