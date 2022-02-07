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Tesla安全帶現問題 召回逾81萬輛車

行政人員版 2022/02/07

分享：

電動車特斯拉（Tesla）安全問題一直受質疑。其日前發布一項召回計劃，通知美國國家公路交通安全管理局，將召回817,143輛電動車，因為這批電動車啟動後，即使司機未有繫好安全帶，亦不會發出提示聲響，或

...

欄名 : 科技新知

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