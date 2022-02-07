微軟網絡威脅研究 去年攔截710億次攻擊

疫情持續為企業帶來新挑戰，尤其當遙距或混合辦公模式愈見普及，企業和員工比以往更容易受黑客攻擊。微軟（Microsoft）日前發表Cyber Signals報告，闡述了當前各種網絡威脅的最新研究，以及相

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